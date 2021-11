Mark Rutte tijdens persconferentie: ‘Een harde, brede klap van een aantal weken’

We hebben vanavond een hele vervelende boodschap, zei demissionair premier Mark Rutte zojuist op een ernstige toon. Hij zou het liefst met elke Nederlander praten, maar „dat is simpelweg niet mogelijk”, zei hij minstens zo serieus. Het is een harde klap, maar die is nodig, benadrukt Rutte. „Het virus zit overal, door het hele land, in alle sectoren en onder alle leeftijden.”

16.364 nieuwe besmettingen. Rutte herhaalt ze nog maar eens. „Zestienduizenddriehonderdvierenzestig. Het hoogte aantal sinds het begin van de coronacrisis.” Hij zwijgt even, en probeert de aandacht te wekken van de kijker. Van de gevaccineerde die wellicht helemaal niet zit te wachten op nieuwe maatregelen. En van de niet-gevaccineerde die geen tweedeling wil in de samenleving.

Rutte schetst een beeld. Dat het overgrote deel inmiddels is gevaccineerd („gelukkig, anders was de ellende op dit moment niet te overzien”), maar ook dat de druk op de ziekenhuizen enorm hoog is. Zo hoog, dat het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het aantal contacten en daarmee de besmettingen te verlagen. Rutte: „Er komt een harde klap van een aantal weken, en heel breed.”

Deze nieuwe coronamaatregelen zijn afgekondigd op de persconferentie

Wat die „harde” en „brede” klap precies inhoudt? We sommen het voor je op.

Met onmiddellijke ingang gelden de volgende „zeer dringende” adviezen:

Ontvang thuis niet meer dan 4 gasten van 13 jaar of ouder. Rutte: „Geen grote familiebijeenkomsten, dus. Ook niet als de meeste mensen zijn gevaccineerd.” Er geldt een thuiswerkadvies: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.

En vanaf zaterdag 13 november 18.00 uur ’s avonds geldt:

Overal anderhalve meter afstand waar het coronatoegangsbewijs niet geldt. Concreet: in een restaurant geldt de regel niet, omdat daar het coronatoegangsbewijs geldt. Rutte: „Maar met vrienden in het park houd je wel afstand.” Daar waar het coronatoegangsbewijs geldt, wordt een zitplaats verplicht. Met uitzondering van doorstroomlocaties. Dus wel in restaurants, niet in musea. Verplichte sluitingstijd voor horeca, winkels en niet-essentiële winkels. De horeca sluit om 20.00 uur, niet-essentiële winkels en contactberoepen om 18.00 uur. Evenementen mogen doorgaan, maar alleen tot 18.00 uur en met een maximum van 1250 personen per zaal. Voor theaters, bioscopen en concertzalen met zitplaats geldt geen vervroegde sluiting. Alle sport kan doorgaan, maar wel zonder publiek. Verplichte maximale groepsgrootte van 75 mensen in het mbo, hbo en universiteiten. Met uitzondering voor tentamens en examens. Wanneer een huisgenoot besmet is, geldt de quarantaineplicht niet alleen voor de besmette persoon, maar ook alle andere gevaccineerde en ongevaccineerde huisgenoten.

Coronapas straks ook bij niet-essentiële winkels en diensten

Bovenstaande geldt voor de korte termijn. Om het aantal besmettingen ook op de lange termijn binnen de perken te houden, werkt het kabinet aan een breder gebruik van het coronatoegangsbewijs. Ondernemers kunnen gaan kiezen tussen een coronatoegangsbewijs van het type 3G (gevaccineerd, genezen of getest) met een verplichte vaste zitplaats, of 2G (gevaccineerd of genezen) zonder vaste zitplaats. Het kabinet moet dit nog wettelijk mogelijk maken.

Het kabinet kondigde eerder al aan dat het coronatoegangsbewijs ook verplicht wordt voor de meeste detailhandel en voor dierentuinen en pretparken. Daarnaast wil het kabinet het ook wettelijk mogelijk maken dat werkgevers op de werkvloer om het coronatoegangsbewijs kunnen vragen.

‘Heel ingrijpend pakket’

Rutte geeft toe dat het al met al een „heel ingrijpend pakket” is. Daarom gaat er op korte termijn een steunpakket komen voor ondernemers die hard worden geraakt, belooft hij. „Wat we nu doen, doen we om de contacten snel naar beneden te krijgen”, legt hij uit, in de hoop te kunnen rekenen op zoveel mogelijk navolging. „We zijn niet gericht op één sector en één groep, omdat het virus overal zit en overal bestreden moet worden.”

De maatregelen gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. Een dag eerder wordt het hele pakket opnieuw beoordeeld, en zullen Rutte en De Jonge ons op de hoogte brengen van de stand van zaken.