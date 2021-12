‘Ik won 10 miljoen euro met de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij’

We dromen er allemaal weleens over: het winnen van de loterij. Helaas doen er ieder jaar zoveel mensen met de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij mee dat de winkans op de jackpot 1 op 6,3 miljoen is… Dat er toch echt iets mogelijk is, bewijst Tamara. Op 31 december 2017 won zij 10 miljoen euro. „Ik heb op 1 januari meteen mijn baan opgezegd.”.

Elke week gaat collega Tessa Ham van NSMBL in gesprek met iemand over hun bijzondere geldverhaal. Deze week: Tamara Straatman (38), die van de ene op de andere dag multimiljonair werd. En voor wie het was vergeten, ook komende oud en nieuw staat er bij de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij veel geld op het spel. Een hoofdprijs van 30 miljoen euro om precies te zijn.

‘Ik word miljonair’

„Ik was er al langer van overtuigd dat ik miljonair zou zijn tegen de tijd dat ik 35 jaar was”, vertelt Tamara. „Ik heb een opleiding voor Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) gedaan. Dit is een methodiek waarbij je onder andere leert om belemmerende gedachten uit je bewustzijn te halen.”

Voor de opleiding moest Tamara een meditatie doen. „Ik zag een Amerikaanse fruitautomaat voor me, ik trok aan de hendel en won miljoenen”, zegt ze. „De mensen om me heen verklaarden me voor gek, maar vanaf dat moment wist ik heel sterk: op mijn 35e ben ik miljonair.”

Tamara ging enthousiast aan de slag met bedrijfsplannen, maar geen enkele bank zag slagingskans in haar idee. Ondanks de afwijzingen bleef ze er zelf in geloven. Tot haar moeder plotseling overleed toen Tamara 34 jaar was.

„Mijn moeder was één van de weinigen die me geloofde”, vertelt Tamara. „Ze steunde me onvoorwaardelijk. Toen dacht ik: waar doe ik het eigenlijk voor? Ik werkte 60 tot 80 uur per week. Naast een baan in loondienst, werkte ik namelijk ook nog aan mijn onderneming. Ik had er geen zin meer in. Die oud en nieuw was voor het eerst dat ik het niet meer zag gebeuren. Over twee maanden werd ik al 35 jaar.”

Familietraditie

Tamara’s moeder haalde voor haar overlijden altijd loten bij de Staatsloterij voor de Oudejaarstrekking en haar vader wilde deze traditie in ere houden. Vijf minuten voor sluitingstijd had hij bij de Bruna nog loten gehaald voor de familie. Gelukkig maar, want daar zat het winnende lot bij. „Ik was bij vriendinnen oud en nieuw aan het vieren toen ik door mijn vader werd gebeld: ik was multimiljonair”, zegt ze.

Haar eerste reactie? „Toen ik het hoorde, dacht ik: ik wil liever mijn moeder terug dan het geld”, zegt ze. „Maar later begon ik het te zien als een cadeautje van boven. Ik heb die nacht amper geslapen en op 1 januari heb ik meteen mijn baas opgebeld om te vertellen dat ik ontslag nam.”

Tamara was op dat moment bedrijfsleider en sprak af dat ze tot eind februari zou blijven werken om het team goed achter te laten. Maar het weekend dat ze 35 jaar werd, wilde ze per se vrij. „Ik ben met goede vrienden naar Lissabon gegaan om mijn verjaardag en het miljonairsschap te vieren”, zegt ze.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet gestopt met werken

Na een sabbatical van zeven maanden, waarin ze veel mooie reizen maakte, is ze begonnen met ondernemen. „Ik heb samen met mijn beste vriend Stribe opgestart, het bedrijf waarvan ik eigenlijk dacht dat het me miljonair zou maken”, zegt ze. „Het is een platform waar duurzame ondernemers producten aan kunnen bieden, maar waar je als klant ook kunt investeren in trainingen voor mindset en persoonlijke groei.”

Tamara werkt dus nog steeds meer dan 40 uur per week, maar dan om de wereld een betere plek te kunnen maken. „Ik wil impact maken”, zegt ze over haar keuze om te blijven werken. „Daarnaast vind ik het ook heel fijn om intellectueel bezig te zijn en nieuwe dingen te leren.”

Maakt geld gelukkig?

We moesten haar natuurlijk de vraag stellen die haar waarschijnlijk constant wordt gevraagd: maakt geld gelukkig? „De Amerikaanse business coach Tony Robbins heeft daar een mooie uitspraak over”, zegt ze. „Je kunt arm zijn en je kut voelen, maar je kunt ook rijk zijn en je kut voelen. Dan is het tweede toch beter.”

Natuurlijk is haar leven op een positieve manier veranderd. „Ik heb veel meer vrijheid”, zegt ze daarover. „Maar dat ik miljonair ben, betekent niet dat ik alles maar doe en laat. Ik ben me heel bewust van mijn uitgaven. Op reizen, kennis en woongenot heb ik niet bezuinigd, maar voor de rest heb ik echt moeten leren om mezelf af en toe te kietelen, iets voor mezelf te gunnen.”

Winst Staatsloterij niet alleen maar positief

Bovendien brengt het winnen van de loterij echt niet alleen maar positieve veranderingen met zich mee. „Het geeft een bepaalde verantwoordelijkheid, omdat er zoveel meer mogelijk is”, zegt ze. „Ook op je relaties heeft het invloed. Mensen veranderen als geld in the picture komt. Ze hebben opeens andere verwachtingen, of worden jaloers en afgunstig.”

Nu het vier jaar geleden is dat ze de loterij won, heeft ze wel het gevoel alsof die narigheid voor het eerst echt afgesloten is. „Het voelt alsof er nu weer een nieuwe fase begint”, zegt ze. „Mijn bedrijf is opgestart en ik heb een fijne relatie. Binnenkort begin ik ook een stichting, ter nagedachtenis aan mijn moeder. Zo kan ik nog meer impact op de wereld maken.”

Tamara is een geluksvogel geweest als het om het winnen van de Staatsloterij gaat. Er zijn echter ook altijd pechvogels. Wat te denken van Henk, die na 67 jaar zijn dorp Glimmen verliet. Daar viel natuurlijk net weer de 53,9 miljoen euro van de Postcodeloterij. Of de winnaar of winnares van de Britse EuroMillions-jackpot die een half jaar de tijd had om de hoofdprijs van 65 miljoen euro te incasseren. Een paar dagen voor de prijs zou vervallen had hij of zij dat nog niet gedaan. Hoe het afliep… is bij ons niet bekend.