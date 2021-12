Kijkers Slimste Mens sluiten ‘supermarktmanager’ Randy Fokke in hun hart

Kijkers van De Slimste Mens hebben er een nieuwe favoriete kandidaat bij. Het kijkerspubliek is namelijk erg te spreken over de deelname van Randy Fokke aan de kennisquiz. De actrice is bij het grote publiek vooral bekend als supermarktmanager Ilse in de reclames van de Albert Heijn. Alhoewel ze daar soms nog wel eens als irritant wordt gezien, hebben kijkers van De Slimste Mens haar in hun hart gesloten. „Wat een leuk mens!”

Vorige week ontpopte acteur Jacob Derwig zich al als een van de publieksfavorieten. De acteur zat gisteren voor de zesde opeenvolgende dag in de kennisquiz en gooide daar (opnieuw) hoge ogen. Hij werd voor de vijfde keer de dagwinnaar. Al in de eerste ronde sjeesde hij qua puntenaantal zijn concurrenten voorbij. Al maakte Randy Fokke het hem nog wel even lastig.

Dat Derwig de meeste punten behaalt, is inmiddels een formaliteit. Gisteravond was het vooral Randy Fokke die de aandacht naar zich toe trok. Kijkers zijn namelijk erg te spreken over haar sympathieke uitstraling en humor. „Nooit geweten dat die vrouw van die ene supermarkt Randy heet, ik vind haar nu al leuk.”



Wist niet dat die mw van … di ene supermarkt Randy heette. Ik vind haar nu al leuk! Herstel, ik vind haar nog leuker! #deslimstemens — Criticus Primus (@CriticusP) December 20, 2021



Hoop dat Randy wint, leuke vrouw! #deslimstemens — Emily (@tweetsvanEem) December 20, 2021



Randy Fokke is in het echt een nog leukere vrouw dan in de AH reclames #deslimstemens #deslimste — Carlos Zacharioudakis (@Carlitosisback) December 20, 2021



Wat een leuke spontane vrouw is Randy! 😃Ik ken haar natuurlijk alleen van de reclame van de "blauwe" winkel waarvoor ik werk. Leuk mens "in het echt". #slimstemens — Renata Hofman💚🤍 (@RenataFCG) December 20, 2021

Randy Fokke in reclames soms irritant: ‘Goede actrice’

Hoe anders zijn de reacties op de reclames van de bekende supermarktketen waarin zij speelt. Het pleit eigenlijk alleen maar meer voor haar. „Als ik Randy Fokke een leuk type vind, maar een hekel heb aan haar rol als Ilse, dan kan ze alleen maar een goede actrice zijn”, schrijft een kijker. Ook anderen geven aan Randy in haar rol als supermarktmanager soms wat irritant te vinden. „Maar in De Slimste Mens is ze echt sympathiek en grappig.”

De actrice mag vanavond opnieuw haar opwachting maken in de kennisquiz. Sommige kijkers verwachten dat in deze aflevering hamsters hun intrede doen in de ronde ‘Open Deur’. In die ronde stellen BN’ers de vragen aan de kandidaten.



Als ik #randyfokke een leuk type vind, maar een teringhekel heb aan ‘Ilse van de Appie’, dan kan ze alleen nog maar een goede actrice zijn! #deslimstemens — Teun (@Teun66806365) December 20, 2021



Leuk dat de actrice van de AH-reclame meedoet, maar nu verwacht ik dat de vragen tijdens de ronde Open Deur zo meteen gesteld worden door een paar hamsters. #deslimstemens — Mathilde ❤️🧡💛💚💙💜 (@Taalneurootje) December 20, 2021



Wat een leuk wijf is die #RandyFokke !! In de @albertheijn-reclames vind ik haar soms wat irritant, maar in #deslimstemens is ze echt symphatiek en ook nog eens super grappig !! — Sakka (@ikbensakka) December 20, 2021

Ook De Slimste Mens-publiek onderwerp van gesprek

Opnieuw is ook het publiek in De Slimste Mens onderwerp van gesprek. Veel mensen ergerden zich vorige week al aan het publiek, dat veel te fanatiek zou klappen. Ook viel een specifieke publieksgast extra op. Nog altijd zijn kijkers niet uitgesproken over de personen die elke aflevering lijken terug te komen.



Bij elke aflevering van #deslimste zit dezelfde jongeman in het publiek. Vandaag zat hij rechts achter Maarten. Hebben jullie m gezien?#deslimstemens #slimstemens — Anders Lundgren (@TotallyAnders) December 20, 2021



Sjoerd en ik volgen de slimste mens en nu voor de 6e keer spotten we dezelfde guy in het publiek en het begint een dingetje te worden hahahah — aisi (@aisirosa) December 20, 2021

Wil je de hele uitzending van De Slimste Mens bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.