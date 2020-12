Dít zijn de artikelen die jullie het vaakst lazen in 2020

2020, wat een jaar. Een jaar vol verrassingen – leuke en minder leuke – een jaar vol lockdowns, maar vooral: een jaar vol nieuws. Ook dit jaar heeft de redactie van Metro geprobeerd zo goed en vaak mogelijk het nieuws te brengen.

We maakten heel wat artikelen, maar toch werd het ene verhaal beter gelezen dan het andere. Hierbij de top tien van verhalen die jullie, onze trouwe lezers, dit jaar het meest lazen.

10. Onverwachte vondst bij top Mount Everest: ‘Verontrustend’

Het beklimmen van de Mount Everest: het is voor veel mensen iets dat ze nog graag eens willen doen. Vooral voor (professionele) bergbeklimmers is de Mount Everest veroveren het toppunt (snap je ‘m) van hun klimcarrière. Maar op de top van die hoge berg in het Himalayagebied gaat het niet altijd even goed. Er worden zo nu en dan lichamen gevonden van klimmers die het niet haalden, maar in november werd er nog iets anders vuils aangetroffen. Ruim 6500 klimmers hebben overigens de berg ‘overwonnen’.

9. Famke Louise ‘moet betalen’, haalt uit naar verslaggever en zit aan tafel bij Jinek

Ach ja, die hele saga rond Famke Louise, #ikdoenietmeermee en haar niet zo heel goed voorbereide ‘optreden’ bij Jinek. Kort samengevat: een hele hoop BN’ers deden niet meer mee (met de coronamaatregelen en dergelijke), en verslaggever Dennis Schouten van PowNews ging verhaal halen bij Famke Louise. Daar zat ze niet zo op te wachten, want ze haalde naar hem uit en sloeg tegen zijn microfoon. Dat Famke niet meer mee deed, is raar, want in juni trok het ministerie van Volksgezondheid nog 65.000 euro uit voor corona-campagnes, waarin onder meer Famke en Bizzey (deed ook niet meer mee) te zien waren. Rob Jetten zei dat Famke dat geld maar moest schenken aan een goed doel. Of terugbetalen.



Famke Louise wordt dus agressief tegen Dennis Schouten als hij haar vragen wil stellen over de hashtag. (via @PowNed) pic.twitter.com/0LInifVI55 — Lisa Konings (@LISAK0NINGS) September 22, 2020

8. Foto van uitgeputte verpleegster nu al iconisch in Italië

Dat ons zorgpersoneel – eigenlijk het zorgpersoneel van enorm veel landen – het zwaar te verduren heeft gehad afgelopen jaar, staat onomstotelijk vast. Zelfs nu, nu we in Nederland in de tweede golf zitten, is de werkdruk hoog. Maar ook in Italië, een van de zwaarst getroffen Europese landen tijdens de eerste golf, heeft het zorgpersoneel het niet makkelijk. Niet heel gek dus, dat een foto van een uitgeputte Italische verpleegster viraal ging. En ook vrijwel meteen iconisch werd.

7. Evi Hanssen: ‘Ik ontdekte sexting pas toen ik 35 was’

Sexting, vrijwel iedereen kent het woord óf heeft het zelf wel eens gedaan. Ook onder jongeren is sexting erg bekend. Zo bekend zelfs, dat sommige jongeren gechanteerd worden met hun eigen foto’s. Betalen, of al je vrienden en familie krijgen ze te zien. De Vlaamse Evi Hanssen, die de docu-serie Help, mijn borsten staan online maakte, ontdekte het fenomeen ‘sexting’ pas op haar 35e. Ze vertelde over de docu, sexting en jongeren in dit interview.

6. Hugo de Jonge gefotografeerd voor interview – Twitter gaat los

Slechts een paar dagen geleden ontstond er flinke ophef over Hugo de Jonge, en zijn interviewfoto’s voor het Algemeen Dagblad. Nou ja, ophef is misschien een groot woord, maar Twitter deed wat Twitter het beste doet: zeuren. En dan dus met name over de foto’s die, ja, toegegeven, misschien niet heel natuurlijk ogen. Twitteraars vergeleken de minister met ‘hide the pain Harold’, en bewerkten zijn foto’s zo dat Thierry Baudet op de piano lag waaraan De Jonge zit. Zou dat de volledige kerstkaart van de minister zijn?



5. Quarantaine of niet: Amsterdammers vierden vrijdagavond massaal feest

We hebben allemaal moeilijk met die vervelende lockdown. Een intelligente in maart, een gedeeltelijke tot december en sinds anderhalve week een strenge. Maar of je nou met z’n allen in quarantaine zit of niet, Amsterdammers maken er altijd wel een feestje van. Zo ook een vrijdagavond in maart: bewoners van het Oranjekwartier in Slotervaart bouwden een feestje op hun balkons. Wie de deuren opendeed kon genieten van een heuse lichtshow vanuit meerdere huiskamers en de hele avond werden danceklassiekers afgewisseld met gouden tracks als You’ll Never Walk Alone van Lee Towers en een aantal klassiekers van André Hazes.

4. Lockdown veroorzaakt masturbatiepiek in Nederland

Je zal maar thuis zitten en je vervelen tijdens een van de drie lockdowns. Zeker als je even niet meer mocht of kon werken, wat moet je dan doen de hele dag? Nou, masturberen dus. Dat zullen veel mensen in Nederland gedacht hebben. Weinig cockdown in lockdown: 85 procent van de vrijgezellen zei vaker de handjes te gebruiken om zo aan hun trekken te komen. Ook had meer dan de helft van de mensen die thuiszitten meer zin in seks dan normaal. Zal het alsnog tot een babyboom komen?



3. 1,5 meterregel komt in de wet

Een lange tijd waren de coronamaatregelen, zoals afstand houden, vastgelegd in een noodverordening. Maar die noodverordeningen waren in mei al weken van kracht, terwijl noodverordeningen alleen zijn bedoeld voor „een acute en onvoorziene crisissituatie”. Dat was zo na het begin van de coronacrisis, maar na een paar maanden was het niet onvoorzien of acuut meer. Dus wilde het kabinet die regels vastleggen in de wet, om de spanning tussen de maatregelen en de democratie en rechtsstaat te verminderen.

2. Wilfred Genee: ‘Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben boos.’

Het leek allemaal net een soap, het drama bij Veronica Inside. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp lagen helemaal in de clinch met elkaar. In een ‘historische uitzending’ van VI zei Derksen: „Ik ga m’n excuses niet aanbieden, trek het boetekleed niet aan en ik ga niet door het stof.” Een paar dagen later deed ook Genee zijn verhaal, tijdens de radio-uitzending van VI. „Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben boos”, liet hij weten.

De ruzie ontstond omdat tijdens een uitzending van VI, waar het over racisme ging, het een en ander nogal uit de hand liep.

1. Geruzie aan tafel bij ‘Beau’ zorgt voor verdeeldheid onder kijkers

Weer een tv-ruzie, maar dit keer aan tafel bij talkshow Beau, van Beau van Erven Dorens. En niet alleen de gasten waren fel: ook Beau zelf gaf een sneer. Het ging dan ook over een zwaar onderwerp: de oud-advocaat van Nabil B. en meerdere facetten van het Marengo-proces. Aan tafel zaten dan ook Jens Olde Kalter en Yelle Tieleman, beiden misdaadverslaggever bij het AD, en Peter R. de Vries. Een paar beschuldigingen over en weer en je eindigt met een ruzie.

Toen Tieleman Beau probeerde te ‘helpen’, reageerde hij: „Jij gaat mij helemaal niet vertellen wat ik moet doen.”

