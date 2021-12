Wat is er allemaal aan de hand rondom Marco Borsato? We zetten het op een rij

De geruchtenmolen is de laatste week flink aan het draaien rondom Marco Borsato. De zanger is nog maar net van het vorige vreemdgaan-schandaal bekomen, en hij wordt alweer beschuldigd van volgende, zeer ernstige acties. Wat is er precies gebeurd?

We zetten de feiten én geruchten voor je op een rij.

Hoe zat het ook alweer?

Even terug naar het eerste ‘schandaal’ rondom de bekende Nederlandse zanger. In 2019 werd bekend dat Marco Borsato een affaire met pianiste Iris Hond heeft gehad. Volgens Borsato speelde deze affaire enkel kort rondom het faillissement van zijn managementbedrijf TEG in 2009. Volgens ingewijden duurde de affaire echter meerdere jaren. Begin vorig jaar nam Borsato een stap terug vanwege ‘een burn-out’. Niet veel later bleek dat hij en Leontine Borsato in scheiding lagen na een relatie van 23 jaar. Vermoedelijk vanwege de uitgekomen affaire. De breuk was echter niet definitief, en de laatste paar maanden worden de twee weer regelmatig samen gespot. Leontine Borsato gaf recent in een interview aan dat ze haar relatie met de Italiaans-Nederlandse zanger weer een kans geeft.

Eind goed, al goed, zou je zeggen. Maar het stel is nog maar net herenigd of de volgende beschuldigingen verschijnen alweer. Roddelkoningin Yvonne Coldeweijer, die ook als eerste de breuk tussen André Hazes en Sarah van Soelen naar buiten bracht, deelde vorige week in een video dat ze vrijwel zeker weet dat Borsato nog steeds regelmatig vreemdgaat, onder andere met een fan. Om niet betrapt te worden, ontmoeten de twee elkaar vaak in een weiland, aldus Coldeweijer. Hoewel de YouTuber zelf geen bewijs laat zien, zegt ze het wel te hebben.

Ongepast gedrag met minderjarigen

Nu kunnen we ons voorstellen dat deze beschuldiging bij de familie Borsato al insloeg als een bom, maar daar is het niet bij gebleven. De geruchtenmolen is blijven draaien en dat leidde deze week tot onthullingen van verschillende ingewijden die Borsato niet alleen beschuldigen van vreemdgaan, maar van ernstigere acties. De zanger zou ongepast gedrag hebben vertoond bij minderjarige deelnemers van The Voice Kids, een talentenjacht waar Borsato jurylid is.

Zo deelde zangeres Mathilde Santing in een inmiddels verwijderde tweet: „Een van mijn jonge leerlingen deed mee aan The Voice Junior en ging dus naar de Borsato-barbecue. Ze zei na afloop dat ze hem (Marco Borsato, red.) haatte. Toen ik onlangs recente geruchten met haar moeder besprak, checkte zij met haar dochter en kreeg ik direct terug dat ze het meteen geloofde.” Maar meer kon Santing niet vertellen, naar eigen zeggen vanwege een non disclosure agreement. Ook de oud-manager van rapper Lange Frans deelde in een Instagram Story haar twijfels over Borsato en geruchten die zij achter de schermen heeft meegekregen over vermeend wangedrag met minderjarigen. Lange Frans heeft inmiddels afstand genomen van Borsato.

Geen bewijzen voor beschuldigingen Marco Borsato

Borsato wordt dus beschuldigd van ernstige zaken. Maar de vraag is natuurlijk wel of deze beschuldigingen ergens op zijn gebaseerd. Er zijn geen bewijzen van dergelijk wangedrag van de zanger gedeeld, en er is voor zover bekend ook geen aangifte gedaan tegen Borsato door eventuele jonge slachtoffers. Inmiddels is wel bekend dat Borsato op het laatste moment ineens niet meer is te zien in de kerstactie van War Child, waar de zanger ambassadeur voor is. Of dit iets met de geruchten te maken heeft, is niet duidelijk. Het management van Borsato zelf liet in een reactie aan RTL Boulevard weten dat de zanger „pas met een verklaring zal komen op het moment dat het hem uitkomt”. Luuk Ikkink, presentator bij het programma, liet echter weten dat hij het „heel snel” zou laten weten als er iets over hem rondging dat niet klopte.



