Gevaccineerd en toch corona? Dít symptoom zie je vaker bij gevaccineerden

Heb jij je laten vaccineren en maak jij je zorgen of je misschien bent besmet met het coronavirus? Er is een symptoom waaraan je dat kunt herkennen. Uit onderzoek blijkt dat er één symptoom is dat vaker voorkomt bij besmette gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden.

Ook met een vaccinatie die je (grotendeels) beschermt tegen het coronavirus, kun je besmet raken. In deze gevallen gaat het meestal om de nieuwe Deltavariant. Meerdere coronadeskundigen gaven hiervoor al een verklaring. Volgens hen worden gevaccineerden een stuk minder vaak ziek dan niet-gevaccineerden. Besmette personen, die wel een prik kregen, ervaren ‘weinig’ tot ‘milde symptomen’. Daarnaast zijn ze veel minder lang ziek en is de kans op een ziekenhuisopname aanzienlijk klein.



Ik heb me ook netjes aan de regels gehouden, al 16 maanden. Alleen durf ik de vaccinatie niet. Als gevaccineerden nu hun vrijheid pakken, zal ik door die risico's nooit vrijheid krijgen. Dat betekent isolement voor mij. Hoge cijfers met vaccinatie zijn voor mij nog gevaarlijker. — Adriana Boon (@BoonAdriana) July 27, 2021

Onderzoek besmette gevaccineerden en niet-gevaccineerden

Maar onderzoekers van de Britse universiteit King’s College London ontdekten wel dat er één symptoom is dat meer voorkomt bij gevaccineerden. Het blijkt namelijk dat besmette gevaccineerden vaker niezen dan niet-gevaccineerden. „Dit suggereert dat wanneer je veel niest zonder verklaring en je al gevaccineerd bent, dat dat een teken kan zijn van Covid-19″, staat in de publicatie over het Britse onderzoek.

Nu overleef je een aantal niesaanvallen wel, maar het is toch iets om alert op te zijn. Want door te niezen, verspreid je gemakkelijk virusdeeltjes. En zo kun je dus anderen weer besmetten.

Gevaccineerd en toch besmet met corona

Bij talkshow Op1 legde immunoloog Marjolein van Egmond uit hoe het zit met besmettingen ondanks de vaccinatie. Volgens haar hangt het wel van de virusvariant en het vaccin af, maar de bescherming zit ergens tussen de 60 en 95 procent. „Dat is om te zorgen dat je helemaal niet ziek wordt. Alle vaccins zitten rond de 85 tot 90 procent bescherming tegen ernstige ziekte of ziekenhuisopname.”

Volgens Van Egmond beschermen de vaccins goed en lopen niet-gevaccineerden veel meer risico op corona. „Het is niet zo dat er helemaal niemand in het ziekenhuis komt die gevaccineerd is, maar over het algemeen zijn het echt de niet-gevaccineerde mensen.”