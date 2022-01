Nieuw op Netflix in week 52: Death to 2021 en Queer Eye

Ook in week 52 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de samenvatting van afgelopen jaar, Death to 2021. Dat zet jouw jaar misschien nog in perspectief.

Daarnaast staan er een paar crimeseries en -films klaar voor je, perfect om te kijken op deze brakke nieuwjaarsdag (en misschien morgen ook nog wel).

Nieuw op Netflix in week 52

1. Anxious People

Serie

Genre: misdaad

Een bonte verzameling mensen gaat naar een open huis, maar dan stormt er ineens een bankovervaller binnen. Deze overvaller komt net bij een bank vandaan (logisch) en houdt de open huis-bezoekers gijzelaar. Maar de overvaller is nogal knullig en de mensen eigenzinnig en koppig… Er ontstaan heel wat grappige momenten en uiteindelijk moet de politie op zoek naar de gijzelaar. Maar was die er eigenlijk wel? Als je het boek Angstige Mensen van Frederik Backman hebt gelezen, is deze serie zeker voor jou.

2. The Lost Daughter

Film

Genre: drama

Zo’n film die vrolijk begint, maar al snel een donker en verdrietig randje krijgt. Je voelt enorm mee met het personage van Olivia Coleman, die bijna geobsedeerd raakt met het leven van een jonge moeder. Er komen allerlei herinneringen naar boven, die het geheel er niet vrolijker op maken. Wat is er gebeurd in het verleden van deze vrouw dat haar zo van slag maakt?

3. Death to 2021

Film

Genre: satire

Death to 2021, dat is in een notendop wat de meesten van ons gisteravond vierden. Misschien iets te goed vierden, ook wel. Daarom is deze satirische terugblik op het afgelopen jaar misschien handig, voor het geval dat je de helft alweer vergeten bent. In 2020 (of eigenlijk aan het begin van 2o21), deed Netflix hetzelfde. Death to 2020 vind je hier.

4. Queer Eye (seizoen 6)

Serie

Genre: mode/advies

Vijf mannen met een perfect gevoel voor mode, design, verzorging, noem het maar op, schieten te hulp. Ieder heeft zijn eigen expertise en zo geven ze ‘hulpbehoevenden’ meer dan alleen een make-over. Vol met emotionele momenten, zoals in dit seizoen, wanneer Tan (mode) een transvrouw laat inzien hoe mooi ze is. Maar ook humor, wanneer een vrouw de hulp van de mannen vraagt omdat haar partner nogal weinig onder de douche stapt… Precies. Daar mag wel een wasje overheen.

5. Stay Close

Film

Genre: misdaad/thriller

Een lieve moeder (of vader) met een verborgen verleden: dat is vaak het recept voor een bloedstollende serie. Denk bijvoorbeeld The Stranger, van dezelfde makers. En wanneer die mensen uit het verborgen verleden opeens op de thee komen: dat maakt het hele zooitje nog ingewikkelder. Naast Megan – deze moeder met een verborgen verleden – volgen we ook twee andere personages: een detective en een ooit veelbelovend fotograaf die nu geobsedeerd is met beroemdheden en rijke kinderen. Er is iets aan de hand dat een grote impact zal hebben op al hun levens.

