Kijkers onder indruk van ‘leukste oudejaarsconference in jaren’ van Peter Pannekoek

Op oudejaarsavond 2021 was het cabaretier Peter Pannekoek die op NPO1 de oudejaarsconference verzorgde. Hij ging er, zoals beloofd, met gestrekt been in en maakte veel scherpe grapjes over coronaregels, virologen en influencers. Grapjes die soms confronterend waren, maar bij de meeste mensen wel indruk maakten. Hoewel veel recensenten en kijkers enorm te spreken zijn over de oudejaarsconference van Pannekoek, zijn er ook mensen die het niks vinden, maar wat wil je ook met confronterende grapjes die je een blik in de spiegel doen werpen.

Als eerste moeten de virologen eraan geloven. Volgens Pannekoek zijn de virologen tegenwoordig net influencers terwijl influencers zich voordoen als virologen. „Ik ben zo virologenmoe. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kan dat gelul niet meer aanhoren”, begint hij. „Elke avond dezelfde koppen. Elke avond Ernst Kuipers en die man heeft nooit leuk nieuws. Het is nooit een keer ‘lekker bezig we zijn er bijna’, het is altijd ‘we gaan allemaal dood, nieuwe variant’. Hij ziet er ook uit als Voldemort.” Naast Kuipers krijgen ook Diederik Gommers en Marion Koopmans het voor de kiezen.



Urk, het coronabeleid van de overheid en ‘pauperkabouter’

Daarnaast kunnen ook de melige grapjes over Urk, het coronabeleid van de overheid en de pandemie in het algemeen niet ontbreken. De herkenbaarheid in de zaal is groot als Pannekoek het heeft over de mensen die na anderhalf jaar corona nog steeds in de supermarkt lopen met hun mondkapje over hun mond, maar onder hun neus „alsof het een snorkel is”. En ook BN’ers als Lange Frans, Bilal Wahib, Lil Kleine en Doutzen Kroes komen niet ongeschonden uit de strijd.

Zo vergelijkt de cabaretier de manier waarop de overheid Schiphol uit de wind houdt tijdens de coronapandemie met Doutzen Kroes. „Ik ben klaar met Schiphol, wel je hand ophouden, maar geen verantwoordelijkheid nemen. Het is een soort Doutzen Kroes maar dan geprivatiseerd.” En rapper Lil Kleine krijgt de bijnaam ‘pauperkabouter’.

Oudejaarsconference Pannekoek ‘leukste in jaren’

Ook de corona-ontkenners en de mensen die zich niet willen laten vaccineren, moeten het ontgelden. „Mensen die het vaccin niet nemen, die kennen ineens allemaal mensen die aan het vaccin zijn overleden. Heel raar! Als je het vaccin niet neemt, dan overlijden al je denkbeeldige vrienden.”

Bij de recensenten scoort de oudejaarsconference van Pannekoek goed en ook veel kijkers kunnen de confronterende grapjes wel waarderen zo blijkt op social media. Vooral de grappen over Willem Engel en de ‘viruswappies’ vallen in de smaak. En meerdere kijkers spreken van ‘de leukste oudejaarsconference die we in jaren gezien hebben’.



Wat een ouderwets leuke oudejaarsconference dit jaar. Zoveel sterker en vooral veel leuker dan die van de laatste jaren. #peterpannekoek kan dat, top! — Jacko Pennings (@jackopennings) January 1, 2022



“Willem Engel die het mondluiers noemt.. Ja bij jou, omdat er alleen maar stront uit je mond komt”. 😭😂👌🏻 #peterpannekoek — Arantxa🎄 (@arantxavheinde) December 31, 2021



Een van de betere oudejaarsconferences sinds jaren. Dat vond ik al van @claudiadebreij maar #peterpannekoek doet daar niet voor onder. Na de periodes Kan, Freek en Youp past hij prima in dat rijtje. In één woord geweldig! @BNNVARA @PubliekeOmroep — Peter Kars (@Krasblog) December 31, 2021

Toch zijn er, zoals altijd, ook mensen die het helemaal niks vonden. Zo ging het voor sommige kijkers te veel over corona. En anderen voelen zich wellicht persoonlijk aangesproken door bepaalde grapjes. Pannekoek zei het vooraf al: hij zou er met gestrekt been ingaan, en dat deed hij ook zeker.

De hele oudejaarsconference kun je hier terugkijken.