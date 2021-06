Nieuwe dierenwet roept halt op dierenleed in veehouderijen en parkieten in kooitjes

Een nieuwe dierenwet is door de Eerste Kamer heen en dat heeft grote gevolgen voor vee- én huisdieren. Het welzijn van de dieren wordt, dankzij de Partij voor de Dieren, een stuk belangrijker. Zo is een parkiet of konijn in een klein kooitje houden straks in 2023 niet meer acceptabel.

Vorige week werd de nieuwe wet aangenomen. De Partij voor de Dieren, met aan het hoofd partijleider Esther Ouwehand, maakte zich hier lange tijd hard voor. In de wet staat dat dieren geen pijn of ongemak mogen ervaren in een hok, kooi of stal. De wet geldt ook voor huisdiereigenaren.

Natuurlijk gedrag van dieren

Waar voorstanders en strijders tegen het dierenleed een gat in de lucht springen, maken sommige huisdiereigenaren zich vooral druk over wat er straks wel en niet mag. Volgens de regelgeving moet een dier ‘natuurlijk gedrag’ kunnen vertonen en dient het verblijf daarop aangepast te worden. Een kat moet volgens de wet bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid hebben om naar buiten te gaan.

Minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft haar twijfels over de wetswijziging. Toch steunde een meerderheid van de Tweede Kamer het voorstel van de Partij voor de Dieren. Over de uitvoering van de wet valt nog een hoop te discussiëren. Zo is het volgens minister Schouten bijvoorbeeld lastig te beoordelen wat natuurlijk gedrag van dieren is.



De wijziging in de #dierenwet geeft ruimte om strenger op te treden bij systematische misstanden in de commerciële huisdierhandel en verwaarlozing van huisdieren, maar houdt geen ingrijpende veranderingen in zoals het verplicht permanent los laten lopen van honden en katten.

— Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) June 2, 2021

Protestgeluid tegen dierenwet

De Partij voor de Dieren wil dat eenden kunnen zwemmen omdat ze niet de hele dag op hun zwemvliezen kunnen staan. Geiten en kalveren mogen niet worden onthoornd en konijnen moeten kunnen graven. Varkens moeten wroeten in de modder en biggenstaarten mogen niet worden weggebrand. Daarnaast mogen kalfjes en biggetjes niet kort na de geboorte bij hun moeder worden weggehaald.

Er klinkt protestgeluid uit de hoek van de boeren. Zij denken dat de strenge dierenwet het einde is van sommige veehouderijen. Ook sommige partijen uiten hun zorgen. Zo sprak CDA-kamerlid Derk Boswijk: „Mogen we honden nog aangelijnd uitlaten of moeten we ze de vrijheid geven om de kat van de buurvrouw op te eten?” VVD, CDA, SGP en BBB vrezen voor dezelfde gevolgen als de bezorgde boeren.



Begrijp ik nu goed dat de #dierenwet stelt dat dieren alleen gehouden mogen worden als ze natuurlijk gedrag kunnen vertonen? Dus einde aan de hulphond en blinde geleidehond?

— Geblokkeerde Fries (@BlockedFries) June 2, 2021



— Kingfisher 🐾 🌿 (@Kingfis10738757) June 2, 2021

Grote overwinning Partij voor de Dieren

Momenteel onderzoekt minister Schouten de nieuwe wet. Voor het zomerreces informeert zij de Kamer over de haalbaarheid en uitvoering van de wet. Voor de Partij voor de Dieren is de nieuwe wet een grote overwinning. Onder meer D66, PVV, PvdA, SP, Forum voor Democratie, GroenLinks, JA21 en Volt steunden de wet.