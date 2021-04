‘Boeren Lientje’ boos op De Jonge en Rutte en dat valt goed: ‘Lientje als premier’

Caroline van der Plas is Kamerlid van de boerenpartij BoerBurgerBeweging (BBB) en laat zich duidelijk horen in de Kamer. Tijdens het debat gisteren trok ‘Lientje’, zoals ze op sociale media veel wordt genoemd, fel van leer tegen zowel Rutte als De Jonge, die haar partij „triple B” noemden, en dat pikte ze niet. Het kan op veel reacties rekenen en haar schare fans lijkt te groeien.



Ha! @lientje1967 gooit de zweep erover. Ze pikt de minachting van De Jonge en Rutte niet meer. Ze wenst niet belachelijk gemaakt te worden door mensen die voor háár werken. 🚜🚜🚜 Mijn volksvertegenwoordiger. #coronadebat — Marianne Zwagerman (@mariannezw) April 22, 2021

Tijdens het debat ging het onder meer over een motie over truckchauffeurs die niet werd aangenomen. Vooral de manier waarop viel niet in goede aarde bij nieuw Kamerlid Caroline van der Plas, die zich uitermate stoorde aan de manier waarop zowel Rutte als De Jonge haar partij uitspraken: triple B.

Caroline van der Plas boos

Van der Plas: „Ja sorry, hier maak ik ernstig bezwaar tegen. Net al hoe de minister-president dat zegt, ‘triple B’, en u gaat dat nu even vrolijk over doen. Ik heb hier zo straks een betoog gehouden met een oproep of u wilt stoppen met die minachting. Ik vind dit gewoon echt minachtend wat u nu doet.”

De Jonge was daardoor even van zijn stuk. „Nou.” Van der Plas was nog niet klaar. „En ik wil, ik éís ook dat dat teruggenomen wordt, en dat u onze naam normaal uitspreekt. En niet alleen vanavond, maar de komende víér jaar.”



@lientje1967 en BBB willen met respect behandeld worden, en terecht! Dat maakte ze gisteren nog maar weer eens duidelijk. pic.twitter.com/gyYHGUzaQq — BBB BoerBurgerBeweging 🍀🍀🍀 (@BoerBurgerB) April 23, 2021

Repliek De Jonge

„Voorzitter,” zei de minister toen, „het is geenszins mijn bedoeling om mevrouw Van der Plas op enige manier te beledigen of zo, geenszins. Het is de BoerBurgerBeweging, drie keer B. Dat is zoals het hier staat. Maar ik ontraad de motie overigens, dat dan weer wel.”

‘Minachtende’ Rutte

Het was een vervolg op haar eerdere pleidooi tegen de minachting van de premier. „Vorige week werd er soms nog wel nonchalant geantwoord en gepoogd serieuze vragen weg te grappen en grollen. Ik roep de minister en minister-president in herinnering dat zij werken voor ons, de Tweede Kamer. Opmerkingen als ‘ik ga er op studeren en op prómoveren,’ getuigen voor mijn gevoel van, tenminste zo heb ik het opgevat, van een bepaald soort minachting.”

Rutte luisterde ernaar en moest er een paar keer om grinniken, is te zien op de beelden. „Die minachting pik ik van mijn kinderen niet eens,” zegt Van der Plas, die uit hetzelfde jaar komt als Rutte, fel, „laat staan van iemand die ik net een maandje ken.”

Lientje boos op Hugo de Jonge

Op Twitter reageren mensen op Van der Plas en #Caroline en # is af en aan trending. „Ik wil Lientje als minister-president”, roept iemand enthousiast. Anderen zijn ook fan: „Een frisse wind. Ik wens ons 4 jaar spektakel toe. Go Lientje, go.” En: „Zo ziet nieuw leiderschap eruit.” Een enkeling pleit zelfs voor ‘Lientje-merchandise’, waaronder „zwarte leren Lientje-jas en Lientje-pruik.”



Ik wil Lientje als Minister-President. https://t.co/MK0PMCXk8K — Ikbenerooknog 🇳🇱 🇬🇧 HappyKafir @ GAB (@HappyKaffer) April 22, 2021



Zo ziet nieuw leiderschap eruit. 👇 https://t.co/IzvJGviGRH — Roel du Pree (@ducom99) April 22, 2021



Mijn enthousiasme over @lientje1967 kent geen grenzen. Ik overweeg nu merchandising: T-shirts

Mokken

Zwarte leren Lientje jas

Lientje pruiken (met bril)

Lientje action figure

Lientje’s platteland graszaad Van Rutte wil ik een voodoo poppetje maken incl. spelden om in te steken pic.twitter.com/BNnwdEXK9d — Mart🧨n (@ZoetZoutZuur) April 23, 2021

Maar er klinken ook andere geluiden, waaronder uit de hoek van Partij voor de Dieren, waarvan zij de naam blijkbaar nooit goed heeft willen leren uitspreken. „Houd toch je snavel Lientje, beter voor iedereen.” In maart lag ze nog even onder vuur vanwege bepaalde tweets.



