Wopke Hoekstra bij WNL op Zondag: ‘Rekening coronacrisis gelijk verdelen’

Tijdens WNL op Zondag gaf CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra aan dat hij het „verstandig” vindt om op een solidaire manier de rekening van de coronacrisis gelijk te verdelen. Hoe we dat dan moeten doen? Volgens Hoekstra is het „redelijk” en „heel reëel” om mensen met een hoog inkomen en bedrijven die tijdens of door de coronacrisis extra winst hebben gemaakt, tijdelijk extra te belasten.

Op het moment is Hoekstra demissionair minister van Financiën. Hij denkt aan een tijdelijk toptarief voor de belasting van 55 procent voor inkomens vanaf 150.000 euro. Voor bedrijven gaf hij geen grens aan, maar het gaat erom een deel van de hogere winst extra te belasten, ten gunste van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die het zwaar hebben. Hoekstra heeft een plan gemaakt om het mkb de volgende fase door te loodsen.



Hervormen arbeidsmarkt

Afgelopen week kwam de CDA-leider al onder vuur te liggen van de oppositie, maar ook van coalitiepartners ChristenUnie en D66. Hij wil namelijk de WW-uiterking verkorten van twee naar één jaar. Dat plan maakt volgens hem deel uit van een groter pakket om de arbeidsmarkt te hervormen.

Begin vorig jaar heeft een commissie daarover al advies uitgebracht en het CDA is daarvan voorstander. Er werd hem specifiek naar dit onderdeel gevraagd en Hoekstra wilde als antwoord geen „kletsverhaal vertellen, hoewel de verleiding er natuurlijk wel was”.

Hoekstra: ‘Bezuinigingen pas na crisis’

Met ‘de verleiding’ doelt Hoekstra op de campagnetijd, waarin de kans bestaat dat zaken worden uitvergroot. Of hij spijt had van zijn uitspraak zei hij niet. Zijn partij is in de laatste peiling van Maurice de Hond zondag twee zetels gedaald in vergelijking met eind februari. De christendemocraten komen nu uit op zeventien virtuele zetels, twee minder dan de partij nu heeft in de Tweede Kamer.



We moeten #NuDoorpakken voor een eerlijke economie die werkt voor iedereen. #WNL 🔗 Lees hier mijn plan: https://t.co/WXSwapz8Al pic.twitter.com/JEazndcLdx — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) March 7, 2021

Ook gaf Hoekstra opnieuw aan dat de WW-maatregelen evenals mogelijke bezuinigingen niet in crisistijd moeten worden ingevoerd, maar pas daarna. De timing hangt af van de ontwikkeling van de economie, benadrukte hij. Hij maakt zich wel zorgen om de linkse partijen die beloftes in hun programma’s doen waardoor volgens hem de coronarekening van tientallen miljarden euro nog eens vele malen hoger zou worden.

