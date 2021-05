Weer gerommel bij Forum voor Democratie: Van Haga, Smolders en Ephraim verlaten partij

Het loopt allemaal weer niet zo lekker bij Forum voor Democratie (FVD). Vanochtend maakte Wybren van Haga via Twitter namelijk wereldkundig dat hij, samen met Hans Smolders en Olaf Ephraim, de partij verlaat. Volgens Van Haga gebeurt dat ‘in goede harmonie met de FVD-fractie’.

Van Haga, Smolders en Ephraim zijn tot dit besluit gekomen omdat er binnen de FVD-fractie „een verschil van inzicht over de manier waarop politiek bedreven wordt”, bestaat.

Dat er meningsverschillen binnen de fractie waren, werd afgelopen tijd duidelijk. Van Haga nam bijvoorbeeld eerder al afstand van een poster van de FVD. Daarin trokken ze een vergelijking tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronamaatregelen. En gisteren bood hij nog zijn excuses aan voor het gedrag van partijleider Thierry Baudet, die in een debat over corona D66-Kamerlid Jan Paternotte op de schouder klopte.

Van Haga, Smolders en Ephraim verlaten Forum voor Democratie

De drie Kamerleden gaan nu als zelfstandige fractie door. „Het oorspronkelijke verkiezingsprogramma van FVD blijft leidend bij het Kamerwerk en het belang van alle Nederlanders staat nog steeds op de eerste plaats.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reactie van FVD

Forum voor Democratie heeft inmiddels ook gereageerd. In een statement dat ze op Twitter posten, schrijft de partij dat ze het ‘betreuren’ dat Van Haga, Smolders en Ephraim hebben besloten hun eigen weg te gaan. „Het gezamenlijk optrekken onder één naam, zou, wat ons betreft, altijd een betere keuze zijn geweest. Dat in het belang van het land, onze leden en onze kiezers. Maar hun beslissing staat hen inderdaad vrij.”

Wel kijkt FVD „met warme gevoelens terug op de gezamenlijke campagne en de eerste weken in de Kamer”. Ook zien ze uit naar de toekomst, is te lezen in het statement.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reactie FVD op besluit Van Haga, Ephraim en Smolders: pic.twitter.com/83WYI1Pp3S — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 13, 2021

Eerder ook al afsplitsing: van FVD naar JA21

Dit is niet de eerste keer dat FVD-Kamerleden de partij verlaten en zelf een nieuwe partij oprichten. Dat deden Joost Eerdmans en Annabel Nanninga eerder, zij richtten samen JA21 op. Tijdens de verkiezingen veroverde die partij drie zetels.

Waarom Van Haga, Ephraim en Smolders zich niet bij die partij voegen, is onduidelijk. Tevens is nog niet bekend hoe de nieuwe fractie van de ex-FVD’ers gaat heten. Voor nu lijkt ‘Fractie Van Haga’ een optie te zijn.