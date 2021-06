Jaap van Dissel ziet versoepelingen coronamaatregelen helemaal zitten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet de versoepelingen van de coronamaatregelen die zaterdag ingaan „met zeer veel vertrouwen tegemoet”. Dat zegt topinfectioloog Jaap van Dissel.

De derde stap in het openingsplan zal nauwelijks invloed hebben op de dalende trend in het aantal besmettingen, zo maakte hij vandaag duidelijk tijdens een presentatie aan Tweede Kamerleden. Vanmorgen deelde Van Dissel zijn leven door corona met de Telegraaf. Hij geeft aan door bedreigingen niet meer spontaan te kunnen wandelen of een stukje kan fietsen.

Jaap van Dissel houdt ‘een beetje saai verhaal’

Jaap van Dissel liet in zijn presentatie de belangrijkste ontwikkelingen zien. Halverwege zijn verhandeling over dalende besmettingen, scherp afnemende ziekenhuisopnames en de voortschrijdende vaccinaties tegen het coronavirus zei hij: „Het is een beetje een saai verhaal misschien vandaag.”

Vanaf zaterdag mogen onder meer restaurants, musea, bioscopen, concertzalen en binnenruimtes van attractieparken weer open. De openingen gaan gepaard met een beperkt aantal bezoekers. Ook sporten in groepen mag weer en het advies voor thuisbezoek wordt verruimd tot maximaal vier personen per dag.

Versoepelingen eerder maakt niet uit

Dat het kabinet de versoepelingen vijf dagen eerder doorvoert dan eerder werd voorzien, maakt volgens Van Dissel ook niet echt uit. Hij liet nog eens zien dat het aantal ziekenhuisopnames sinds de piek van eind april tegen de 70 procent is afgenomen. Eerder sprak hij zich ook al uit over een vierde coronagolf: „Als we vaccineren blijft die uit.”



Ook het aantal besmettingen blijft dalen, verwacht de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Hij voegde er wel aan toe dat Nederland in Europa nog altijd het hoogste aantal besmettingen telt. „Daar zijn we niet trots op”, zei hij. Van Dissel benadrukte dat de aantallen overal omlaag gaan en de cijfers van veel landen dicht bij elkaar liggen. „Het zou kunnen dat we vandaag alweer halverwege de lijst staan.”

Virusvarianten vrij stabiel

Over de virusvarianten die gelden als zorgwekkend zei Jaap van Dissel dat het beeld „vrij stabiel” is. Het RIVM ziet de Braziliaanse variant (P1) iets toenemen. Dat gebeurt in de wekelijkse steekproef van positieve testen die nader worden onderzocht. Met 2,8 procent van het totaal gaat het nog altijd om een kleine minderheid van alle gevallen. Bij de toename moeten we volgens Van Dissel ook bedenken dat er „een geweldige afname is van het totale aantal infecties”. Vaccinatie biedt de beste garantie tegen een snelle verspreiding van besmettelijke virusvarianten, benadrukte hij.

De Indiase variant was in de laatste steekproef nog maar goed voor 0,4 procent. Die variant is in Nederland „te weinig aanwezig om daar al een lijn in te zien”. Wel blijft het volgens Van Dissel belangrijk om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden. Zo duidt Brits onderzoek erop dat de Indiase variant zich daar nu sneller verspreidt dan de Britse variant, die in Nederland veruit het meeste voorkomt. Dat beeld is echter niet in ieder land hetzelfde.