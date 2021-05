Nieuwsuur-kijkers vinden uitspraken van Rutte ‘ongemakkelijk’ en ‘verwarrend’

Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte schoof gisteravond aan tafel bij Nieuwsuur om „radicale ideeën” te bespreken. De politicus deed een aantal verwarrende uitspraken en veel kijkers vonden zijn verhaal vooral onduidelijk. Op Twitter reageren behoorlijk wat Nederlanders kritisch op de woorden van Rutte.

Na de uitzending van Nieuwsuur stromen de reacties op Twitter binnen. Menig kijker vindt wat van het tv-optreden van de demissionair premier. Vooral de uitspraak: „Ik ga niet veel dingen heel anders doen”, schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat.

‘Waarom zit Rutte bij Nieuwsuur?’

Rutte ligt de afgelopen tijd behoorlijk onder vuur. Onder meer zijn rol bij de toeslagenaffaire en de kwestie rondom CDA-Kamerlid Pieter Omzigt leiden in Den Haag tot een vertrouwenscrisis. Nieuwsuur-presentatrice Mariëlle Tweebeeke opent de uitzending met een prangende vraag. „Een deel van de Tweede kamer zei vandaag: waarom gaat hij bij Nieuwsuur zitten om te vertellen wat hij allemaal anders wil gaan doen? In plaats van aan de Kamer. Dat lijkt mij niet zo’n goed begin om het vertrouwen te herstellen.” De VVD-leider antwoordt dat hij niet aan tafel zit als demissionair premier. „Ik zit hier als voorman van mijn partij.”

Informateur Herman Tjeenk Willink concludeerde eerder dat de formatie van het kabinet doorgaat als Rutte verandert. Tweebeeke vraagt aan de demissionair premier naar zijn zelfreflectie. De VVD-lijstrekker reageert: „Het is geen kwestie van goed of slecht doen.” Rutte noemt het zijn „plicht om Nederland uit de coronacrisis te halen”. Hij erkent dat sommige dingen de afgelopen tijd niet goed gingen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Rutte is een goede crisismanager (MH17, Covid 19) maar dat is een ander beroep dan premier van alle Nederlanders. #Nieuwsuur — Nynke Tiemensma (@Nynke52) May 11, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nieuwe bestuurscultuur, macht en tegenmacht, belangrijk hoor. Alleen liggen daar politieke keuzes van Rutte & co aan ten grondslag. Waardoor miljoenen mensen genegeerd zijn. Of slachtoffer van het systeem. Over mensen heeft Rutte niet echt gesproken. Dat is radicaal. #nieuwsuur — Sadet Karabulut (@SadetKarabulut) May 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De zelfreflectie van Rutte: ‘Neem stikstof. Daar hadden we meer tijd voor moeten nemen, in plaats van meteen het probleem op te lossen’ De natuur verpietert waar we bij staan, en zijn kabinet deed er an-der-half jaar over om helemaal NIETS op te lossen#Nieuwsuur — Esther Ouwehand (@estherouwehand) May 10, 2021

Twitter valt over uitspraken Rutte

Dan komt het stuk aan bod waar veel Twitteraars over vallen. Tweebeeke vraagt: „Hoe geloofwaardig is het dat je het na ruim tien jaar ineens allemaal anders gaat doen?” Het antwoord van Rutte is duidelijk: „Ik ga niet opeens allerlei dingen anders doen.” Op Twitter noemen kijkers de woorden van Rutte „warrig”, heeft hij „weinig zelfreflectie” en „geen nieuwe (radicale) ideeën”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#rutte #Nieuwsuur als je tweets leest onder deze hashtags moet de VVD toch gaan beseffen dat het niet verder kan met Rutte, nog niet 1 promille steun voor die man — Evelyn Beatrice Hall (@EvelynBeatrice2) May 10, 2021

Bijna aan het eind van het interview attendeert de presentatrice Rutte nog op de aangekondigde radicale ideeën. „Noem één radicaal idee”, zegt ze. Rutte somt een aantal ideeën op, die volgens de presentatrice niet nieuw zijn. Ze vraagt zich af of de antwoorden van Rutte voldoende zijn voor zijn politieke collega’s. „Ik ben hier niet gaan zitten om excuses te maken of boete te doen”, zegt de VVD-leider dan. Ook vertelt hij dat hij geen plannen heeft om de politiek te verlaten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet opeens allerlei dingen anders doen is op zich al een radicaal idee in deze omstandigheden. #rutte #nieuwsuur — Eduard Zuidema (@ikbeneduard) May 11, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goed, Twitter kan dicht. Wat een zuur zeg.

We hebben 100.000 meningen of is het geen mening, maar bedoeld op te schoppen en zwart te maken. #rutte #nieuwsuur#gelijkeenoordeelklaar — Riek van kampen 🙉🐵🙊🙉 (@RiekKampen) May 10, 2021

Kwestie Pieter Omzigt

Tot slot wordt ook de relatie tot Pieter Omzigt besproken. Zelf noemt Rutte deze kwestie „gewoon echt een grote fout”. De kwestie Omzigt gaat over de uitgelekte memo van toenmalig verkenner Kajsa Ollongren. Hierin stond de functie van Omzigt in de Kamer ter discussie na zijn kritische houding naar het kabinet. Rutte ontkende deze uitspraken, maar later bleken deze toch waar te zijn. De woorden „geen actieve herinneringen” van Rutte leidde tot woede in de Tweede Kamer.

In de uitzending van gisteravond benadrukt Rutte dat hij ervan overtuigd was „dat hij destijds niet over Omzigt gesproken had met de verkenners”. Hij vraagt om begrip: „Er komt op mijn bureau ontzettend veel voorbij”. Wel noemde hij de ontstane vertrouwenscrisis zijn „schuld”. „Het is mijn taak als minister-president om ervoor te zorgen dat als er grote dingen voorbijkomen, ik alle details ken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hmmmm. De meningen blijken verdeeld, maar ik zag in #nieuwsuur een ex-premier die probeerde om zich overal uit te draaien, en een Marielle Tweebeeke die daar niet intrapte. Goeie interviewster trouwens! — Marcus den Beste (@BesteMarcus) May 11, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is Mariëlle Tweebeeke toch een geweldige interviewer. Luistert zorgvuldig. Blijft scherp in haar vragen. Houdt ‘eye on the ball’. Knap hoor. #Nieuwsuur #Rutte pic.twitter.com/E4foO0DWpM — Reint Jan 🌱 (@ReintJanRenes) May 10, 2021

Presentatrice Tweebeeke krijgt behoorlijk wat lof vanwege haar kritische vragen en interviewstijl. Morgen debatteert de Kamer over hoe het verder moet met de kabinetsformatie. Deze formatie is namelijk geen gemakkelijke. Een deel van de partijen heeft aangegeven niet met Rutte in een coalitie te willen. Een ander deel wil dat pas overwegen als Rutte ze ervan overtuigt dat hij écht een andere, meer open en transparante, bestuursstijl wil met een sterkere positie voor de Tweede Kamer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mark Rutte heeft mij gisteren per SMS aangegeven dat hij een gesprek wil met mij, bij voorkeur as vrijdag.

Ik heb geantwoord dat ik altijd tot een gesprek bereid ben, maar dat het op dit moment niet lukt dit soort gesprekken te voeren. 1/3 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) May 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wanneer komt @PieterOmtzigt eens een keer bij @Nieuwsuur? Lijkt me veel interessanter en vuurwerk 🧨 geven dan die liegende fractievoorzitter van de @VVD die vanavond bij jullie zit #Nieuwsuur — REALISTIC (@Realist50063598) May 10, 2021

Hier pleitte Rutte voor in Nieuwsuur

Een dunner regeerakkoord;

Men moet ambtelijke stukken sneller vrijgeven;

Meer ruimte voor discussie in de ministerraad. En de fractie-overleggen op maandag zijn van minder belang;

Bij grote maatschappelijke akkoorden eerst een debat in de Kamer. Momenteel komen na onderhandelingen van het Kabinet de resultaten pas achteraf in de Kamer;

Relatie tussen burger en uitvoerende instanties zoals de Belanstingdienst en het UWV verbeteren. Door middel van het voorop stellen van de „menselijke maat”;

Een „club tussen kabinet en Kamer”. Zij helpen burgers bij problemen met uitvoerende organisaties.

De hele uitzending terugkijken? Dat kan hier.