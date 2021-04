Marijnissen in WNL Op Zondag: ‘Wees duidelijk over samenwerking met Rutte’

In WNL Op Zondag roept SP-leider Lilian Marijnissen de andere partijleiders op om kleur te bekennen en duidelijk aan te geven of ze wel of niet in een nieuw kabinet willen stappen met VVD-leider Mark Rutte. Dat geldt zowel voor de coalitiepartijen als voor de oppositie. De gehele oppositie steunde de motie van wantrouwen tegen Rutte weliswaar, maar ook zij moeten duidelijk zeggen of ze met Rutte in een kabinet willen.



Marijnissen: ‘Goed dat Segers duidelijk is’

Gert-Jan Segers, de leider van de ChristenUnie, deed dat gisteren al. In een interview met het Nederlands Dagblad zei hij dat zijn partij geen deel uitmaakt van een regeringscoalitie als Rutte in het Torentje zit. Als Rutte weg is, staat hij wel open voor een samenwerking met de VVD. Het gaat hem dus echt om de persoon Rutte. Zijn optreden in de verkenning was de druppel voor de kleine christelijke partij.

„Ik vind het wel heel goed dat Segers duidelijkheid verschaft. Ik zou andere partijen ook willen oproepen dat te doen”, zegt Marijnissen. Voor haar SP is samenwerken met Rutte in elk geval uitgesloten. Overigens was Marijnissen na het verlies van haar partij bij de verkiezingen al weinig enthousiast over kabinetsdeelname.

Ook Kaag moet duidelijkheid scheppen

Volgens Marijnissen moeten allereerst de twee andere linkse partijen, PvdA en GroenLinks, duidelijkheid scheppen. Die partijen zegden, samen met de rest van de oppositie, het vertrouwen in Rutte op. Coalitiepartijen CDA, D66 en CU vonden een motie van afkeuring voldoende. Dat is ook een zwaar middel, en het gebeurt niet vaak dat een premier zo’n aangenomen motie negeert. Rutte doet dat wel. Alle partijen steunden de motie, behalve de VVD van Rutte zelf.

D66-leider Kaag, die de motie van afkeuring samen met coalitiepartner Wopke Hoekstra (CDA) indiende, zei in het debat donderdagnacht dat zij hier haar eigen „conclusies aan zou verbinden”, als zij in Ruttes schoenen zou staan. Maar volgens Marijnissen kan Kaag het daar niet bij laten: ze moet duidelijkheid geven over mogelijke samenwerking met Rutte als leider van de grootste partij. „Ik vind dat wel een gerechtvaardigde vraag”, concludeert de SP-leider.



