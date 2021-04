Geert Wilders: Rutte moet weg en nieuwe verkiezingen

Geert Wilders vindt dat demissionair premier Mark Rutte moet opstappen. Ook vindt de PVV-leider dat er nieuwe verkiezingen moeten komen.

Wilder zei dat bij de opening van het debat over de verkenningschaos. „Rutte was het dus. Hij heeft keihard gelogen.” Wilders vraagt Rutte zelf op te stappen, maar kondigt ook al een motie van wantrouwen aan in het eerste deel van het debat. Op Twitter bracht hij die boodschap ook.

Liegen is wegwezen

Volgens Geert Wilders heeft Rutte Nederland „voorgelogen”. Dit door te ontkennen iets gezegd te hebben tijdens de verkenningsgesprekken over de positie van kritisch CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Vandaag stond in vrijgegeven notities dat er wel degelijk met de VVD over Omtzigt is gesproken.



Rutte wilde voor debat niks kwijt

„Je moet wat met Omtzigt: minister maken”, aldus het verslag. Vorige week donderdag viel in een uitgelekte notitie van verkenner Kajsa Ollongren al te lezen dat er over een ‘functie elders’ voor Omtzigt gesproken zou worden.

Rutte werd donderdag opgewacht door een grote groep journalisten, maar wilde voor het debat niks kwijt. Hij zei eerst het gesprek met de Tweede Kamer te willen aangaan.

D66-leider Sigrid Kaag is overigens „geschrokken” van de opmerkingen die VVD-leider Mark Rutte over Pieter Omtzigt (CDA) heeft gemaakt tegenover de oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren. „Dit is niet goed en niet goed is een understatement.” Of zij nog vertrouwen in de premier heeft, liet zij in het midden.