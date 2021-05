Dit zijn de eerste inzendingen voor ‘De meest hilarische dierenfoto van het jaar’-award

Het is weer tijd voor een nieuwe editie van de leukste fotowedstrijd van het jaar. De organisatie van The Comedy Wildlife Photography Awards deelt alvast hun eerste hilarische inzendingen aan dierenfoto’s. En je kunt zelf ook nog meedoen.

The Comedy Wildlife Photography Awards staan bekend als fotoprijs met een knipoog. Metro schreef vorig jaar ook over de hilarische plaatjes en dat leverde veel enthousiaste reacties op. Logisch ook wel, want een beetje dierenhumor doet het altijd goed.

Fotowedstrijd The Comedy Wildlife Photography Awards

De organisatie deelt nu alvast een voorproefje van de crème de la crème onder de dierenfotografie. Dit is de zevende editie van de fotowedstrijd. Van over de hele wereld sturen fotografen hun foto’s in. Iedereen mag aan de competitie meedoen. De organisatoren moedigen juist amateurfotografen aan hun favoriete dierenmoment te delen.

In 2015 richtten fotografen Paul Joynson-Hicks en Tom Sullam en De Comedy Wildlife Photography Awards op. Het duo begon de fotowedstrijd om natuurfotografie in het licht te zetten. Ook hopen zij door middel van humor aandacht te trekken voor het behoud van dieren en hun natuurlijke habitats. Ieder jaar kiest de organisatie voor een goed doel, dat zich inzet voor het wilde dierenleven. Dit jaar ondersteunt de wedstrijd Save Wild Orang-oetan. Een deel van de opbrengst gaat hier naartoe.

Humoristische dierenfoto

Oprichter Joynson-Hicks vertelt dat veel wilde dieren bedreigd worden. „We hopen door middel van een lach de aandacht van mensen te trekken. Om dieren te beschermen, hebben we mensen nodig die verliefd op ze worden.” Volgens hem laten deze foto’s zien hoe mooi en grappig de natuur kan zijn.

Mocht je zelf over een humoristische wilde dierenfoto beschikken, stuur deze dan nog vóór 30 juni in. Wellicht maak je kans op een safari in Kenia. Fotografen mogen maximaal tien foto’s insturen. Er zijn zes categorieën: land, lucht, onderwater, video, portfolio en jonger dan zestien jaar. Een jury van natuurfotografen en mediaprofessionals beoordeelt uiteindelijk de winnaars.

Comedy Wildlife 2021

Vorig jaar won de brutale en chagrijnige schildpad de titel ‘Comedy Wildlife Photographer of the Year’. Een humeurige vogel, een lachende leeuw en boksende kangoeroes: de inzendingen van dit jaar zijn weer wederom de moeite waard: