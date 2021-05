Vluchtelingen Syrië mogen voorlopig in Nederland blijven

Vluchtelingen uit Syrië worden nu niet teruggestuurd naar hun thuisland, omdat het er niet veilig is. Maar nog voor de zomer komt een nieuw ambtsbericht, waarin wordt gemeld hoe de situatie er dan voorstaat.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielbeleid) zei vandaag in de Tweede Kamer dat zij daarop haar asielbeleid zal baseren. Nu geldt nog het landenbericht van vorig jaar mei, waarin de omstandigheden in Syrië als „zeer zorgwekkend” worden omschreven.

FVD, JA21 en PVV: Delen Syrië veilig genoeg

Tot verontwaardiging van veel partijen stelden FVD, JA21 en PVV voor om tienduizenden Syriërs die naar Nederland zijn gevlucht voor het geweld, nu al terug te sturen naar hun thuisland of alsnog op te vangen in de regio. Ze vinden dat het in grote delen van het land veilig genoeg is voor de meeste Syrische vluchtelingen om hun leven daar weer op te pakken. PVV-voorman Geert Wilders twitterde vandaag ‘Nederland is van ons’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kans dat vluchtelingen worden opgepakt en erger

Het idee viel zeer slecht bij een grote meerderheid van de Kamer. Volgens de andere partijen is het er nog verre van veilig. De kans is groot dat het regime van president Assad, dat jarenlang de eigen bevolking heeft geterroriseerd, terugkeerders oppakt en martelt. Dat gebeurt al, melden mensenrechtenorganisaties. D66 wijst erop dat suggesties voor een terugkeerregeling leiden tot onrust onder de Syriërs en slecht is voor hun inburgering. Ook andere partijen vinden het inhumaan om mensen terug te sturen naar „een wrede en meedogenloze dictator”. De VVD wil alleen terugkeer van vluchtelingen als dat zorgvuldig en veilig kan. Dat is nu niet aan de orde.

Het onderwerp Syrische vluchtingen is ook actueel in Denemarken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In heel Denemarken gaan mensen de straat op om te protesteren tegen het besluit om honderden Syrische vluchtelingen terug te sturen. Syrië is niet veilig. Verre van. Mensen terugsturen naar een onveilig land is inhumaan.#SyriaNotSafehttps://t.co/HS3xhN6WBk — Amnesty NL (@amnestynl) May 19, 2021

Denemarken wil vluchtelingen wel terugsturen

Volgens Broekers zal het ministerie van Buitenlandse Zaken zich bij het nieuwe ambtsbericht baseren op informatie van onafhankelijke bronnen. Daarbij wordt ook een veiligheidsrapport betrokken dat Denemarken over Syrië heeft opgesteld. Denemarken besloot onlangs op basis daarvan een begin te maken met de terugkeer van asielzoekers uit Syrië. Volgens de drie rechtse partijen blijkt daaruit dat het wel degelijk veilig is in Syrië, nu een EU-lidstaat hiertoe overgaat. Maar volgens de staatssecretaris zijn de Deense pogingen om Syriërs terug te sturen tot nu toe gestrand bij de rechter.

Ook vinden FVD, JA21 en de PVV dat vluchtelingen na vijf jaar geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer mogen krijgen. Maar volgens de bewindsvrouw is het een misverstand dat na vijf jaar automatisch een permanente vergunning wordt verstrekt. Dat hangt van allerlei individuele omstandigheden af.