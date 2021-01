PvdA wil Ploumen als lijsttrekker bij Tweede Kamerverkiezingen

De PvdA schuift Lilianne Ploumen naar voren als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Dat bevestigen ingewijden na een bericht van De Telegraaf.

Ploumen (58) is vicefractievoorzitter in de Tweede Kamer en was eerder minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.



Zomaar een gedachte. Lilianne Ploumen is eigenlijk een niet-elitaire, niet-wereldvreemde versie van Sigrid Kaag, met wortels in de provincie en bewezen dat ze zich niet te goed voelt om Kamerlid te zijn na een ministerschap. Als het Ploumen wordt, is dat bad news voor D66. — Joost Schreurs (@JoostSchreurs) January 14, 2021

Na het opstappen van huidig fractievoorzitter Lodewijk Asscher moesten de sociaaldemocraten halsoverkop op zoek naar een nieuwe aanvoerder. Asscher trad terug na de toeslagenaffaire, waar hij als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet nauw bij betrokken was.

PvdA presenteert Ploumen vandaag

Vanmiddag presenteert het bestuur van de PvdA Ploumen, in Theater de Meervaart in Amsterdam. Zaterdag 23 januari is er een digitaal partijcongres waar haar benoeming door de leden wordt bekrachtigd. Het congres zou eigenlijk vorige week al zijn, maar werd geannuleerd na het vertrek van Asscher.

Ploumen was van 2007 tot 2012 partijvoorzitter van de PvdA. Zij was eerder lid van GroenLinks en geldt als een warm voorstander van nauwere samenwerking tussen de linkse partijen.



Vlak voor de eindstreep treedt het kabinet symbolisch af, maar de ouders staan nog altijd in de kou. Dit kabinet laat het ongekende onrecht al jaren voortduren: compensatie is niet uitgekeerd, de kern – het toeslagensysteem – is niet aangepakt.. — Lilianne Ploumen (@PloumenLilianne) January 15, 2021

‘PvdA verliest een zetel’

Uit een recente peiling van Maurice de Hond bleek dat de val van het kabinet electoraal weinig uitmaakt, maar toch verliest de PvdA een zetel. De partij blijft dan haken op 10 zetels. De VVD krijgt er twee zetels bij en eindigt op 35, de D66 krijgt er eentje extra en komt uit op 14 zetels.

De Hond vroeg de deelnemers aan het panel ook over het lijsttrekkerschap: zouden Rutte (VVD), Hoekstra (CDA) en Kaag (D66) net als Asscher (PvdA) hun verantwoordelijkheid moeten nemen en aftreden? Slechts een kleine groep antwoordde bevestigend op de vraag. Onder de eigen kiezers vindt een nog kleiner percentage dat een goed idee.



Hoe is de electorale situatie na de aardbeving op het binnenhof. En vindt men dat lijsttrekkers Rutte, Hoekstra en/of Kaag ook moeten opstappen.https://t.co/HRwYa3twCU pic.twitter.com/2oaxPsckVV — Maurice de Hond (@mauricedehond) January 17, 2021

De kans bestaat dus dat Rutte wederom premier wordt, ondanks de val van het kabinet. Als hij aanblijft als lijsttrekker en de VVD zoals voorspeld de grootste wordt, staat hij nog eens vier jaar aan het hoofd van ons land.

