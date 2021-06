Iedereen Had Het Erover: de hooligan die AZ-keeper op veld van Ajax aanvloog

Art Rooijakkers blikt in Iedereen Had Het Erover vanavond terug met een held en met een hooligan. De één werd geprezen om zijn actie bij de beroemde schietpartij van Alphen aan den Rijn. De ander werd verguisd door een idiote actie op het veld in de – toen nog – Amsterdam ArenA. Een actie die hij zelf nooit heeft kunnen herinneren trouwens.

Het programma is vanavond om 21.30 uur op RTL 4 te zien, net als op Videoland.

AZ-hooligan in Iedereen Had Het Erover

In een nieuwe aflevering van Iedereen Had Het Erover blikt Art terug op twee opvallende nieuwszaken uit het verleden. Gebeurtenissen waar iedereen het bij de koffieautomaat de volgende morgen over had. Zoals Sieneke met haar draaiorgel tijdens het Eurovisie Songfestival. Art Rooijakkers brengt echter ook serieuze en ernstige zaken opnieuw voor het voetlicht. Hij praat vanavond met AZ-hooligan Wesley over een zeer spraakmakend moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.

In 2011 rende hij Wesley het veld op tijdens de bekerwedstrijd Ajax – AZ. Zonder aarzelen stoof hij op AZ-keeper Esteban Alvarado af om met gestrekt been in diens rug te springen. De Costa Ricaanse keeper had zijn belager op het laatste moment door. Esteban verdedigde zichzelf en gaf de hooligan van de club uit Alkmaar, terwijl die op de grond lag, een fikse schop. Wesley werd uiteraard gearresteerd, maar de keeper van AZ en kreeg de rode kaart voor zijn actie. Wesley doet zijn verhaal: „Ik werd wakker in een politiecel en vroeg waarom ik daar was. Art Rooijakkers spreekt ook met de scheidsrechter van deze veelbesproken wedstrijd, Bas Nijhuis. Die vertelt hoe deze wedstrijd voor hem voelt en wat het met hem gedaan heeft als scheidsrechter.

Rooijakkers ook naar Alphen aan den Rijn

Voor Iedereen Had Het Erover bezoekt Rooijakkers ook Adem Aksoy. Die was tien jaar geleden niet alleen slachtoffer, maar ook een held bij de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Een schietpartij waarover heel Nederland het dagenlang had.

De tv-presentator houdt een indringend gesprek met Adem. Hij werd neergeschoten door de dader en rende zwaargewond door het winkelcentrum om iedereen te waarschuwen voor de schutter. Art en Adem blikken terug op wat een doorsnee zaterdag hoorde te zijn, totdat Tristan van der Vlis het vuur opende op willekeurige bezoekers van winkelcentrum De Ridderhof. Zes mensen kwamen om het leven, zeventien raakten gewond. Van der Vlis had misschien nog meer slachtoffers gemaakt als Adem Aksoy er niet was geweest.