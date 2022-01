Twee slachtoffers Ali B die verhaal deden bij BOOS, stapten eerst naar LINDA

Twee slachtoffers die in de BOOS-uitzending over The Voice of Holland Ali B beschuldigden van vermeend misbruik, wilden eerder hun verhaal doen bij het magazine LINDA. Het ontbrak destijds volgens de redactie aan bewijs, waardoor zij de verhalen besloten niet te publiceren.

Het is je vast niet ontgaan: dé aflevering van BOOS. Daarin werd een schandaal rond The Voice onthuld, en dat maakte bij heel veel Nederlanders iets los. Jeroen Rietbergen bekende meteen, aangiftes tegen rapper Ali B en een breuk tussen Linda de Mol en (ex)-partner Rietbergen volgden. En wederom ging het over Marco Borsato (die bij roddelprogramma’s de bijnaam ‘Stalko’ heeft) en er gebeurden nog een hele hoop andere dingen. In de aflevering onthulde Tim Hofman allerlei aantijgingen en beschuldigingen richting coaches van The Voice of Holland aan de hand van verhalen slachtoffers. Die anoniem in beeld verschenen.

TVOH-slachtoffers deelden eerst verhaal met blad LINDA

In de uitzending van BOOS verschenen, naast nog andere slachtoffers, twee vrouwen anoniem voor de camera. Eén vrouw vertelde over vermeend misbruik tijdens een schrijverskamp. Ali B zou haar op ongepaste wijze hebben betast en misbruikt. Een andere jonge vrouw vertelde in de aflevering dat zij door de rapper in zijn studio is verkracht.

Maar BOOS bleek niet het eerste medium waar deze twee vrouwen hun verhaal wilden doen. Nee, zij deelden hun ervaringen al in 2020 met de redactie van tijdschrift LINDA, het blad van Rietbergen’s (ex)-partner Linda de Mol.

Geen meldingen over The Voice of Holland of Ali B bij Talpa

Hoofdredactrice Jildou van der Bijl zegt tegen de Volkskrant dat er niet genoeg bewijs was. „We geloofden de vrouwen absoluut, maar vonden de verhalen niet voldoende”. Ze legt aan de krant uit dat er „ook nog geen aangifte was. Als we bijvoorbeeld getuigenissen van zes vrouwen hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een andere beslissing genomen.”

Meerdere redactieleden waren „vertrouwelijk op de hoogte” van deze verhalen. Ook Linda de Mol wist hiervan. De vrouw die Ali B beschuldigt van verkrachting, die een oud-The Voice-kandidaat is, wilde geen melding maken bij Talpa. Daardoor was, volgens Van der Bijl, ‘broer van’ en Talpa-directeur John de Mol niet op de hoogte van de verdenkingen. „Om de anonimiteit en de wens van het slachtoffer te respecteren.” Talpa bevestigde dat zij hier niet vanaf wisten. „Maar dit wel graag hadden willen weten.”

Aangiftes tegen Ali B en Jeroen Rietbergen na BOOS-onthullingen

Volgens Van der Bijl liet de freelance journaliste, die de dames interviewde, het er niet bij zitten. Zij adviseerde hen om op zoek te gaan naar andere slachtoffers en hielp de twee vrouwen bij een oproep. Dit leverde echter niks op. Daarna bracht Van der Bijl hen in contact met de redactie van BOOS.

Tegen Ali B zijn twee aangiftes gedaan. Waarvan één gaat over het misbruik in het schrijverskamp. De zaak wordt momenteel onderzocht door het Openbaar Ministerie. Ali B liet deze week weten zijn werk voor de komende tijd neer te leggen. Ook tegen bandleider Jeroen Rietbergen loopt inmiddels een zaak. Zelf bekende de bandleider dat hij misstappen had begaan en verblijft hij momenteel in een afkickkliniek in het Amerikaanse Nashville voor zijn seksverslaving.