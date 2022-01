Tweede aangifte tegen Ali B rond The Voice of Holland, RTL schort samenwerking op

Er is een tweede aangifte gedaan bij het Noord-Hollandse Openbaar Ministerie in de zaak rond The Voice of Holland. Net zoals de eerste aangifte is deze gedaan tegen coach Ali B. De aangifte betreft een zedenzaak, zegt de advocaat van de rapper en coach in het programma, Bart Swier. Ali B „betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus Swier.

Swier wil verder niet op de zaak ingaan. „We houden het bij de ontkenning.” Een woordvoerder van het OM in Noord-Holland meldde vandaag dat er gisteren nog een aangifte was gedaan in de zedenzaak rond het televisieprogramma, maar of die tegen Ali B was, kon de woordvoerder niet zeggen. Of het gaat om iets dat lang geleden speelde, of recent, kon de woordvoerder ook niet vertellen. De aangifte moet nog worden beoordeeld. Hoelang dat gaat duren, is eveneens nog onduidelijk. De advocaat van Ali B bevestigt dus wel dat ook deze aangifte tegen hem is gedaan.

Er lag al een aangifte van grensoverschrijdend gedrag tegen Ali B, naar verluidt van een oud-deelnemer. Ook die beschuldigingen ontkende hij eerder.

Gedurende het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag schort RTL de samenwerking met Ali B op. Dat heeft een woordvoerder van RTL bevestigd aan persbureau ANP.

Aangifte tegen Ali B

Ali B heeft nu dus twee aangiftes aan zijn broek hangen. De eerste werd al snel gedaan nadat naar buiten kwam dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De rapper sprak zich al eerder uit over die aangifte, tegen De Telegraaf: „Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging over iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland

Dit weekend barstte de The Voice-bom. Oud-kandidaten kwamen naar voren met verhalen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. De naam die het vaakst genoemd werd, is die van Jeroen Rietbergen. Hij was bandleider van het programma. Al vrij snel gaf hij toe dat hij „relaties van een seksuele aard” had gehad met vrouwelijke deelnemers. Hij legde zijn werk neer. Deze week kwamen steeds meer details naar buiten over wat hij precies gedaan zou hebben. Er klinken geluiden van betasting, maar ook van seksuele opmerkingen.

Maar ook de naam van Ali B klinkt vaak. Niet alleen als het gaat om de twee aangiftes en seksueel gedrag, ook vertoonde hij machtsmisbruik. Zo vertelde oud-The Voice-kandidaat Nienke Wijnhoven dat de coach intimiderende opmerkingen maakte richting haar zusje van 15. Hij zou „jij moet gewoon je fucking bek houden, kutwijf”, hebben gezegd tegen het meisje.