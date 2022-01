Hoe nu verder met Jeroen Rietbergen? ‘In Amerikaanse afkickkliniek voor tienduizenden euro’s’

De naam Jeroen Rietbergen is onlosmakelijk verbonden met het schandaal rond The Voice of Holland. De bandleider wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag en zou een aantal behoorlijke misstappen hebben begaan tijdens zijn loopbaan bij het programma. Rietbergen is inmiddels vertrokken naar een Amerikaanse afkickkliniek, wat Linda de Mol een een behoorlijk som geld schijnt te kosten.

Rietbergen bekende ruim een week geleden dat hij bij The Voice of Holland behoorlijk over de schreef is gegaan als bandleider. Hij diende zijn ontslag in en inmiddels ex-partner Linda de Mol verbrak haar relatie met hem. Niet veel later verschenen beelden dat Rietbergen op Schiphol was gesignaleerd. KLM ging overigens diep door het stof door het ‘lekken’ van zijn vluchtgegevens.

Jeroen Rietbergen in Amerikaanse afkickkliniek

Privé komt nu met meer informatie over de vervolgstappen rond Rietbergen. Het weekblad schrijft dat de bandleider vertrokken is naar een peperdure afkickkliniek in Nashville. Schijnbaar om daar van zijn seksverslaving af te komen. Wat dat verblijf kost? Tussen de 17.000 en 23.000 euro per maand. Volgens het roddelblad betaalt De Mol rond de 40.000 euro voor de behandeling van haar overspelige ex-partner. Privè-hoofdredacteur Evert Santegoeds schrijft over de kliniek, The Ranche, waar Rietbergen verblijft. Waar „therapiesessies, paarden en visuitjes” ook ooit werden toegepast op de in opspraak geraakte Amerikaanse politicus Anthony Weiner.

Een bekende van Rietbergen vertelt tegen Privé dat de bandleider gelijk een plek kreeg in de kliniek, waar hij volgens de bron minimaal twee maanden verblijft. „Waarin hij helemaal uit elkaar wordt getrokken en binnenstebuiten wordt gekeerd. Dat wordt ook tijd. Het is natuurlijk niet normaal wat hij heeft gedaan.”

Relatie Jeroen Rietbergen en Linda de Mol

Roddelkoningin Yvonne Coldeweijer, hoe kon het ook anders, kaart op haar roddelkanaal ook de opname van Rietbergen aan. Volgens haar is de opname van de bandleider voornamelijk voor de bühne. En het verbaast het haar niks als Rietbergen weer terug mag komen in ‘t Gooi bij De Mol. Maar volgens de bron van Privè is Rietbergen „ziek”. De kennis is minder optimistisch over de relatie tussen hem en De Mol. „Hoe zich dat tussen die twee gaat ontwikkelen? De tijd zal het leren, maar ik zie het somber in.”