‘Marco Borsato betastte The Voice-kandidates, ook van 13 en 14 jaar oud’

In augustus 2021 plaatst BOOS, het programma van Tim Hofman, een oproep aan slachtoffers van seksueel wangedrag bij talentenjachten. En dan gaat het los. Ali B en Jeroen Rietbergen worden beschuldigd van seksuele intimidatie, tegen Ali B is zelfs aangifte gedaan van verkrachting. Maar ook over Marco Borsato, die vorig jaar al heel wat media-aandacht over zich heen kreeg (en niet op de goede manier), stromen de beschuldigingen binnen.

Vorig jaar werd al aangifte gedaan tegen hem, door een vrouw die zegt als tiener te zijn misbruikt door hem. Aan BOOS vertellen drie vrouwen dat Borsato hen „ongevraagd en landurig” betast heeft. Ook ex-medewerkers van The Voice meldden zich. Maar (oud-)kandidaten waren ook niet veilig als het gaat om Borsato. Een kandidate van The Voice Kids, die tijdens haar deelname 14 was, vertelt over een situatie bij een van de traditionele Borsato-barbecues. Daar betastte hij haar.

Betasting door Marco Borsato

Borsato, haar coach, zat tijdens de barbecue aan haar billen, vertelt ze. Toen ze wegliep, volgde Borsato haar en ging hij gewoon door met het seksuele wangedrag. Haar ouders bevestigen dit. Maar daar houdt het niet bij op. Hofman vertelt het verhaal van een 13-jarige kandidate: „Borsato raakte haar geregeld aan en kwam te dichtbij. Ook haar moeder bevestigt dit verhaal. Een derde kandidaat van The Voice Kids vertelt: ‘Ik zag Borsato regelmatig aan kandidates zitten op de set van The Voice Kids‘.” De coach zou dan onder andere hun heupen aanraken.

Hofman: „Een ingewijde bij The Voice zegt over Borsato: ‘Ik ken de verhalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van Marco richting kandidaten. De berichten in de media kwamen niet als verrassing. Iedereen op de werkvloer wist dit soort dingen wel een beetje, maar iedereen hield elkaar de hand boven het hoofd. Heel veel van die groepjes werken ook weer met elkaar bij andere programma’s. Het is een soort totaal misplaatste gentleman’s agreement om het niet over dit soort dingen te hebben.”

