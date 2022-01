Tessa geeft raad: ‘Mijn manager mag me niet’

Hoi Tessa, om maar met de deur in huis te vallen: mijn leidinggevende mag mij niet. Ze negeert me, doet afstandelijk en ik heb het gevoel dat ik maar weinig goeds kan doen. Andersom heb ik ook weinig met haar: ze inspireert me niet, we hebben geen klik. Dat is vervelend, want zij bepaalt wel of ik salarisverhoging of promotie krijg, of die extra (toffe) klus mag doen. Heb je tips? Solliciteren wil ik (nog) niet, daar zijn mijn collega’s en werkzaamheden te leuk voor. Alvast bedankt! – Mayke (29)”

‘Mijn leidinggevende mag mij niet’

Wat vervelend dat je geen klik met je leidinggevende hebt. Inderdaad niet alleen omdat je elke dag met haar te maken krijgt, maar ook omdat zij zoveel invloed heeft op je werkzaamheden en je carrière. Wat kun je dan toch doen om de relatie met je manager te verbeteren?

Ook maar een mens

In de eerste plaats wil ik meegeven dat je leidinggevende ook maar een mens is, die waarschijnlijk een to-do list van hier tot Tokio heeft, met veel verantwoordelijkheden. Waarschijnlijk zijn er een hoop aspecten van haar baan die je niet ziet. Het zou dus zomaar kunnen dat ze het helemaal niet persoonlijk bedoelt.

Krijg je het gevoel dat ze andere collega’s voortrekt? Ook dan is het goed om je dit te realiseren. Investeer niet alleen in de professionele relatie, maar ook in de persoonlijke. Vraag ook eens naar haar interesses, hoe het gaat of wat ze in het weekend heeft gedaan.

En eerlijk zeggen: geef je haar weleens een compliment? Het kan zomaar zijn dat je vanwege haar houding het respect voor je manager bent verloren, maar er is een reden waarom ze je leidinggevende is. Het probleem hierbij is dat dit de relatie alleen maar verslechtert. Je komt in een soort vicieuze cirkel terecht.

Af en toe een compliment kan deze cirkel doorbreken. Bovendien bevestigt dit haar competentiegevoel en dat maakt leidinggevenden aardiger, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Blijf waarde leveren

Daarnaast is het belangrijk gewoon goed je werk te blijven doen en waarde te leveren. Als je een goede manager hebt, zal ze dit niet kunnen negeren, of je nou wel of niet een klik hebt.

Aan je vraag merk ik dat je het gevoel hebt dat je manager je negeert. Dat kan natuurlijk heel demotiverend werken. Mijn advies is om voor te stellen dat jullie elke maand een 1-op-1 hebben, waarin je die waarde kunt laten zien en initiatief kunt tonen.

Vraag om feedback

Als laatste raad ik je aan om eens actief om feedback te vragen. Je hoeft niet deze reden voor het gesprek te noemen, maar probeer door middel van de feedback te achterhalen hoe je beter aan de verwachtingen van je baas kunt voldoen. Soms is het al zo simpel als weten wanneer en hoe je het best met haar kunt communiceren.

Dit artikel is een samenwerking met WorkJuice, een online magazine over geld en carrière. Ook een vraag op één van deze vlakken? Bijvoorbeeld over sparen, beleggen, onderhandelen, solliciteren, een lastige collega of een ander werkgerelateerd probleem? Stuur je vraag naar [email protected] o.v.v. ‘Tessa geeft raad‘.