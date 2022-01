Aangeefster in BOOS over The Voice: aangifte tegen Ali B is wegens verkrachting

Een van de aangiftes tegen rapper en The Voice of Holland-coach Ali B is vanwege verkrachting. Dat zegt de aangeefster, die anoniem in beeld is gebracht, in het programma BOOS. De aflevering waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij het RTL-programma aan bod komt, kwam vanmiddag online.

De redactie van het programma ontving tientallen aanmeldingen van vrouwen die iets mee hadden gemaakt dat niet door de beugel kon. Tegen Ali B lopen inmiddels twee aangiftes. De vrouw die aangifte tegen de rapper deed, zegt in de aflevering dat het al „lang geleden is”, maar dat ze ook al lang met het idee loopt om aangifte te doen.

Aangifte tegen Ali B wegens verkrachting

In de aflevering vertelt de vrouw dat ze nooit het idee dat „dat het kon”, aangifte doen. „Ik wist dat er meer meisjes waren, want dat heeft hij mij toen verteld”, zegt zij over Ali B. „Maar ik heb ze nooit gevonden. Om in mijn eentje aangifte te doen tegen iemand die zoveel geld en macht heeft, zonder dat ik bewijs heb van wat er is gebeurd, dat is een heel grote stap. Dat doe je niet zomaar.”

Wanneer Hofman de vrouw spreekt, die anoniem wil blijven, heeft zij al met de politie gepraat. Ze zegt dat agenten haar vertelden dat het in Nederland „eigenlijk niet strafbaar is wanneer iemand met een meerderjarig persoon seks heeft en er geen geweld of dreiging bij is komen kijken”.

Toch beoordeelde de politie deze situatie als „voldoende strafbaar” en kon de vrouw dus aangifte doen. Dat kwam door „bepaalde andere aspecten”, vertelt ze. Ook heeft het OM al naar deze zaak gekeken, ook zij beoordeelden de situatie als strafbaar.

In de BOOS-aflevering vertelt de aangeefster dat ze denkt dat deze aangifte „veel teweeg gaat brengen”. „Ik hoop dat ik iets open kan breken voor andere meiden die geen aangifte durven te doen, omdat ze denken dat het niet erg genoeg is of niet strafbaar is.”

Meerdere beschuldigingen: aanranding en seksuele opmerkingen

In de BOOS-aflevering komen nog meer vrouwen aan het woord, die ook slechte ervaringen hebben met Ali B. Zo vertelt een van hen dat Ali B haar belde nadat ze was afgevallen. Hij zei dat ze wel „een studiodag” konden doen. Hij belde een ander meisje om half 12 ‘s nachts, dat hij in de buurt was en dat hij haar wel zou komen ophalen met de auto. Ze was destijds achttien.

Bij een van de meisjes was hij thuis, toen hij opeens zei: „Ik heb best wel zin om je te neuken.” Naar eigen zeggen was ze flabbergasted en wist ze niet wat ze moest zeggen. Hij maakte die opmerking nog eens, waarna zij hem maande om weg te gaan.

Het meisje dat met hem mee naar zijn studio ging, vertelt dat de coach haar opeens zoende. „Ik voelde me in een positie gedwongen, omdat hij zo machtig was in vergelijking met mij, dat ik dacht: ‘Wat jij wil, dat moet er nu gebeuren’. Dus liet ik over me heen komen wat hij van plan was met mij. Ik verstijfde en hij heeft seks met mij gehad.” Daarna, toen ze zich aankleedde, zou Ali B haar liveshows hebben gekeken om daar opmerkingen op te geven. „Hij zei: ‘Als je volgend jaar weer meedoet, moet je het even zeggen, dan kom je bij mij in het team en dan zorg ik dat je heel ver komt’.”

De vrouwen beschrijven dat de macht en status van Ali, zeker in de muziekwereld, meespeelde in deze situaties. Hofman: „Vind je dat hij daar misbruik van heeft gemaakt?” Het antwoord is „duizend procent”. Ook vroeg de vrouw Ali of hij dit vaker deed met meisjes. „Ja dit doe ik wel vaker”, zei hij. „Ben je dan niet bang dat iemand erachter komt?”, zei het slachtoffer. „Nee, want niemand gaat jou toch geloven”, aldus de coach.

Je vindt al onze artikelen over de misstanden bij The Voice of Holland hier.