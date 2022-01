LLDL-kijkers krijgen de kriebels van moederskindje Jordy: ‘Eten van mama?’

Hoewel het format van het programma Lang Leve de Liefde vrij onschuldig is, lijkt het erop dat er iedere keer wel iets spraakmakends gebeurt. Deze keer raken LLDL-kijkers niet uitgepraat over moederskindje Jordy (31). Zijn uitspraken over zijn „mama” zorgen voor kriebels bij kijkers. Overigens maken sommigen op Twitter zich ook alszorgen over de kandidaat van vanavond, die vier bakken lego mee het huis in nam.

Het programma staat inmiddels bekend om de meest ongemakkelijke en bijzondere dates. Ook dit keer lijkt dat wederom het geval. De Brabantse Jordy is op date in LLDL-huis met de Utrechtse Nathalie. In de aflevering van woensdag was al te zien dat Nathalie een kaartje kreeg van de moeder van Jordy. Waarin ze hen een mooie date toewenste in een rijmende tekst.



Beste Jordy..WAAROM NEEM JE IN GODSNAAM EEN FUCKING KAART VAN JE MOEDER MEE!!!! #RedAlert #lldl — jphuwae (@jphuwae) January 26, 2022

Ongemakkelijke date Jordy en Nathalie

In de aflevering van gisteravond spatten de vonken er alleen tijdens de date niet echt vanaf. Nathalie sprak ook al vrij direct uit dat Jordy niet het type is waarop zij zou vallen. En op de vraag van Jordy of hij al een „paar pluspunten heeft gemaakt”, reageert Nathalie ietwat vaag. Ook als Jordy oppert of Nathalie de date wil verlengen in het huis, blijft het angstvallig stil.



de vonken spatten in het rond bij Jordy en Nathalie.

hij doet nog z'n best maar zij was al na 5 minuten afgehaakt is mijn indruk… #LangLeveDeLiefde #lldl pic.twitter.com/ffyYPY92qW — Manuel!! (@Manuel02676474) January 27, 2022



Baardmeneer vindt haar lachje mooi?Ik heb haar geen ene keer zien lachen.. 🙄🤭#LLDL #LangLeveDeLiefde — 🐭Devie🐭 (@Devie60957905) January 27, 2022

Kijkers krijgen kriebels van moederskindje Jordy

Hoewel de ongemakkelijkheid bij de twee er vanaf het begin al vanaf spat, kan het blijkbaar nog ongemakkelijker. Kijkers krijgen vooral de kriebels van de uitspraken van Jordy. Op Twitter valt men voornamelijk over de uitspraken over zijn moeder.

Want als het duo uiteindelijk in de hottub over elkaars familie begint, wordt het programma wederom interessant. „Elke week ga ik naar moeders toe. Dan ga ik met moeders boodschappen doen. Boodschapjes dragen en dan krijg ik eten van mama”, zegt Jordy op een kinderlijke toon.



Hij krijgt eten van zn mama, ik wist het, it’s a mama boy 🤦‍♂️ #lldl #langlevedeliefde pic.twitter.com/cPkFpqHclD — BAAS (@b5c5f97d1f9f4f6) January 27, 2022



OMG… ik denk dat ik binnen 10 seconden dat bad uit was, mijn koffer gepakt had en in mijn auto zat op weg naar huis 😱 #lldl pic.twitter.com/tv1OpdYa7e — 🍜 🚗💨 (Mireille) (@Macamaatje) January 27, 2022



En dat zorgt voor ongemak bij Nathalie en de LLDL-kijkers. Jordy ziet een vervolg met zijn date wel zitten. Ze vinden immers „allebei augurken vies” en dat schept toch een band. Daarom wil de Brabander de date graag verlengen. Maar Nathalie mist „een schop onder haar kont” van Jordy. Om die reden pakt ze uiteindelijk haar spullen.

Lego in Lang Leve de Liefde

Aan het einde van de aflevering wandelt de 50-jarige Raimond uit Beverwijk het huis binnen, met bijzondere bagage. Hij heeft namelijk een stapel met bakken vol lego bij zich. Maar liefst vier bakken vol kleine blokjes worden op een steekkar de villa ingereden. En ook daar valt op Twitter natuurlijk alweer iets over te zeggen. Dat belooft veel goeds voor de aflevering van vanavond.



Je vraagt je dat toch af hè. Waarom deze kerel vrijgezel is. Met z’n veiligheidsschoenen en Lego #lldl #LangLeveDeLiefde pic.twitter.com/q8a70nJbDV — Romy 👩 (@RomyLunenborg) January 27, 2022



Ik ga 24 uur op blind date en ik neem mee… 686 kisten Lego. #LLDL — Julia Græna (@Julia_Graena) January 27, 2022

