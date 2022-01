7 miljoen kijkers BOOS / The Voice of Holland: hoe nu verder?

De aflevering van BOOS over de beerput van The Voice of Holland is op YouTube na iets meer dan een halve dag al ruim 7 miljoen keer bekeken. Nu verschillende vrouwen ontluisterende verhalen tegenover Tim Hofman hebben gedaan en ook John de Mol in het BOOS heeft gereageerd: hoe verder?

De aflevering, die gistermiddag online werd gezet, is daarmee verreweg de best bekeken aflevering van het programma ooit. Voor het perspectief over het enorme kijkcijfer: het Nederlands voetbalelftal haalt 7 miljoen kijkers bij belangrijke wedstrijden maar zelden.

Seksueel overschrijdend gedrag in The Voice

De uitzending van BOOS over The Voice of Holland duurt iets minder dan 1,5 uur. Verscheidene vrouwen deden hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Daarin gaat het onder anderen over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato (betastingen minderjarigen) en Ali B (verkrachting). Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels enkele aangiften tegen het drietal binnen.

In het programma reageerde ook Talpa’s John de Mol voor het eerst op de beschuldigingen. Het was onverwacht dat de eerder zwijgzame De Mol op het programma dat hij bedacht, reageerde bij Tim Hofman. Dat hij ‘na BOOS‘ over de praktijken bij The Voice of Holland zou reageren, was bekend. Alleen niet waar. Meewerken aan BOOS leek de juiste zet, maar wat bij veel mensen blijft hangen is het feit dat De Mol hoopt dat vrouwen veel mondiger worden als het om (seksueel) overschrijdend gedrag gaat. ‘Het ligt niet aan vrouwen, maar aan de mannen die ver over de schreef zijn gegaan’, is de teneur op sociale media. Wat BOOS-kijkers betreft slaat De Mol de plank mis, door dat laatste er niet expliciet bij te noemen.



Hoe nu verder na openbaringen in BOOS?

Uiteraard moet het OM nu onderzoeken wat het met de tot nu toe gedane aangiften tegen de betrokkenen kan doen. De enige juist weg, vindt ook John van den Heuvel van De Telegraaf. In een commentaar meldt de misdaadverslaggever: „Advocatenkantoor Van Doorne, dat door producent ITV werd gevraagd onderzoek te doen naar de situatie rondom The Voice of Holland, moet de zaak overdragen aan de politie en het Openbaar Ministerie. Zeker nu overduidelijk sprake lijkt van mogelijk strafbaar gedrag als aanranding en verkrachting mag dat onderzoek niet worden overgelaten aan een advocatenkantoor, dat door de producent van The Voice, ITV, wordt betaald.”

Het OM doet een zelfde oproep: mensen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van zedenmisdrijven rond The Voice of Holland moeten zich bij de politie melden. Uitgangspunt van politie en OM is dat slachtoffers in zedenzaken zelf bepalen of zij aangifte doen, aldus het OM. „Het is belangrijk dat een slachtoffer niet tegen zijn zin in in een strafrechtelijke procedure terechtkomt.”

Nieuwe melding over The Voice en straffen

Volgens RTL Boulevard is er bij de politie sinds de uitzending van BOOS in elk geval één nieuwe melding binnengekomen van een zedenfeit rond The Voice. Over welk persoon de nieuwe melding gaat, kan de politie niet zeggen, maar wel dat deze melding zou kunnen leiden tot een nieuwe aangifte. Agenten hebben nog niet uitgebreid met de nieuwe melder gesproken, maar gaan dit wel doen.

Als bewezen kan worden dat Marco Borsato verscheidene minderjarige kandidaten van The Voice Kids heeft betast, kan de zanger een gevangenisstraf krijgen. Dat meldde advocaat Gerard Spong na de uitzending van BOOS. Spong noemde de aantijgingen richting Borsato „buitengewoon ernstig”. „Op ontucht met een minderjarige staat maximaal zes jaar gevangenisstraf. Daar kan je zo in voorlopig hechtenis voor worden gesteld”, zei Spong, die nog meer strafbare feiten had langs horen komen. Naast ontucht met een minderjarig kind waren dat ook aanranding (Rietbergen) en in het geval van Ali B ook verkrachting. De verhalen leverden na BOOS tal van socialemedia-uitingen op.



„Voor mij is het ook een heftige aflevering geweest, maar wel dagelijkse kost”, zo schetste Spong. „De politie registreert per jaar 9000 zedenmisdrijven, waarvan 2400 aanrandingen en 1900 verkrachtingen. Dat zijn vijf verkrachtingen per dag en dat zijn alleen nog maar de geregistreerde.”

Cultuursector wil fonds voor slachtoffers The Voice

Er moet een onafhankelijk fonds komen waarmee vrouwen die de vermeende misstanden bij The Voice hebben gemeld, financieel gesteund worden. Die oproep deed Janke Dekker, de voorzitter van Mores, het meldpunt voor seksueel wangedrag in de culturele en creatieve sector, in het NPO-programma Met het oog op morgen. Volgens Dekker zou RTL een rol kunnen spelen hierin.

„Je ziet nu al dat Ali B, waar twee aangiftes tegen liggen, met een dure advocaat komt”, stelt Dekker. „Deze meisjes kunnen zich dat niet permitteren. Er moet iets gedaan worden zodat die dames ook goed vertegenwoordigd worden en goed geholpen gaan worden.” RTL zou overigens geen rol moeten spelen in het kiezen van de advocaat, vindt Dekker. „Richt een onafhankelijk fonds op zodat die dames zelf kunnen kiezen. En ook goed advies en steun kunnen krijgen over wat nu het juiste traject is om in te gaan. En hulp om de traumatische ervaring te verwerken.”

Uitgeverij Maven Publishing heeft de verkoop van het boek van Ali B, getiteld De Ali B-methode, na BOOS per direct stilgelegd.

