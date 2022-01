Kijkers Over Mijn Lijk vol liefde over Kiki (16) en haar zelfgemaakte urn

De vierde aflevering van Over Mijn Lijk van Tim Hofman heeft weer diepe indruk gemaakt. De nog maar 16-jarige Kiki speelde gisteravond de verdrietige hoofdrol met het uitzoeken en maken van haar eigen urn. Op sociale media klinkt alleen maar liefde voor en over de tiener. „Dat #overmijnlijk is toch echt het allermooiste, allerontroerendste, meest insprirerende kutprogramma wat er is hè.”

Tim Hofman volgt in Over Mijn Lijk jonge Nederlanders die ongeneeslijk ziek zijn. Hoewel de verhalen zo treurig zijn als wat, boeit het tv-kijkend Nederland mateloos (gisteravond weer 1,2 miljoen kijkers). Vooral de positiviteit die de gevolgde jongeren vaak uitstralen en de manier waarop zij nog iets van hun laatste levensfase maken, is fascinerend. Het leverde Tim Hofman vorig jaar de Gouden Televizier-Ring op. Twitteraars meldden bij het begin van het Over Mijn Lijk-seizoen al: „Als je nu nog over de lockdown zeurt…”

Kiki met haar urn in Over Mijn Lijk

Een groot gedeelte van Over Mijn Lijk ging gisteravond over tiener Kiki, op 14 juli vorig jaar op 16-jarige leeftijd overleden aan leverkanker met uitzaaiingen in haar longen. Kiki was op allerlei gebieden creatief en dat zagen we zelfs bij het uitzoeken van de urn voor haar as na de crematie. Met haar ouders en zusje Anouk (13) maakte zij een flinke reis van Venray naar een atelier in het Noord-Hollandse Zaandijk. Daar deed zij een idee op en maakte de urn vervolgens deels zelf. Met Anouk zorgde Kiki met bloemetjes en vlinders van klei voor extra versiersels. Dit was het uiteindelijke resultaat:



Telkens word ik weer verrast door de veerkracht vd deelnemers aan #overmijnlijk.

Als je bijv. in staat bent om je eigen urn te maken (Kiki) of grafkist (Patrick) dan sta je dus oog in oog met de dood. En dan toch niet verlammen maar blijven ademen en doorstrijden. Diep respect. pic.twitter.com/f36wQurOLG — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉+💉 (@marcelbar8) January 26, 2022

‘Ik ben liever bij mijn ouders’

Eerst had Kiki nog wel nagedacht over begraven. „Maar ik wil liever dicht bij papa, mama en Anouk zijn. Gewoon lekker in Venray.” Over de eerdere begrafenis-gedachte zegt ze: „Vroeger vond ik cremeren heel eng, ofzo. En dacht ik alleen maar aan begraven. Maar begraven, ja… dan moet je naar zo’n grafplaats en ik vind het daar een beetje somber. Sommige graven zijn verlaten en een beetje verdrietig enzo. Ik sta liever altijd bij papa en mama. Als ze me nodig hebben, dan hoeven ze niet naar een begraafplaats te gaan. Dan kunnen ze gewoon in de woonkamer even kijken.”

Behalve het maken van de urn zagen we Kiki in de Over Mijn Lijk van gisteravond in flitsen ook nog een bruidsjurk passen en een vlucht boven haar geboortegrond maken. Allemaal in de bonustijd van haar leven, die haar toch nog gegeven was. De kijkers gunnen het Kiki massaal, al is ze er niet meer.



Dat #overmijnlijk is toch echt het allermooiste, allerontroerendste, meest insprirerende kutprogramma wat er is hè. — tante Loes (@LoesvanR) January 26, 2022



#kiki heeft mijn hart gestolen, gelijk vanaf de eerste aflevering. Lief meisje van 16: spontaan, vrolijk, ondanks haar ziekte in voor elke uitdaging, een denker, een dromer. Te jong om…

Met haar zusje Anouk maakt ze haar eigen urn, voor bij papa en mama in de kast#overmijnlijk pic.twitter.com/chFNmPxFNd — J🌸sephien Sierag 📚🍣🫖🐨📷 (@josephiensierag) January 27, 2022



Mijn zoon is gisteren 16 geworden en ik maakte me druk over het feit dat hij zijn 16e verjaardag in quarantaine moest vieren. Als je dan de volgende dag Kiki ziet die op haar 16e haar eigen urn maakt dan zie je alles ineens in een heel ander perspectief #overmijnlijk #relativeren — krista80 (@krista801) January 26, 2022



vanavond is Over Mijn Lijk er weer. we zien hoe Kiki voor zichzelf een urn gaat uitkiezen, Roy krijgt een goede uitslag, Irene krijgt helaas een slechte. om 21:30 uur, op NPO1. tot vanavond! pic.twitter.com/PvmWucC7Cf — Tim Hofman (@debroervanroos) January 26, 2022

Over de dienst bij de uitvaart had Kiki, bij het maken van haar urn, nog niet echt nagedacht. Wel zei ze: „Er moet wel geklapt worden als iemand iets heeft gezegd. Niet dat het dan helemaal stil is.”



Ik hoop dat Kiki heel veel mensen bij haar uitvaart heeft gehad met veel applaus #overmijnlijk — Alie Swart (@AlieSwart) January 26, 2022

Nog een brok in de keel van Over Mijn Lijk

Het slot Over Mijn Lijk zorgde gisteren voor nóg een brok in de keel. Kiki kreeg de urn, inmiddels behoorlijk ziek en liggend in een bed in de woonkamer, van haar ouders overhandigd. Het stel had echter voor een verrassing gezorgd: een extra vaasje voor Anouk, zodat zij later zelf ook wat as van haar grote zus op de slaapkamer zou hebben. Zelfs de telkens sterke Kiki brak. En de omhelzing met Anouk die volgde was prachtig.



Een kleine urn voor Kiki’s zusje om een beetje as van Kiki bij zich te kunnen hebben…..😢 wat mooi en zo verdrietig tegelijk 😔 #overmijnlijk pic.twitter.com/fzmzx5PZq7 — GT (@geerttepper) January 26, 2022

