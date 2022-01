Linda de Mol verbreekt relatie met Jeroen Rietbergen, legt werkzaamheden neer

Linda de Mol heeft haar relatie met Jeroen Rietbergen verbroken en legt haar werkzaamheden voorlopig neer. „Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie”, schrijft ze in een verklaring op de website van haar tijdschrift LINDA..

„Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet”, vervolgt De Mol haar verklaring, die ook schrijft dat Rietbergen inmiddels niet meer bij haar woont. De televisiemaker vraagt iedereen om haar gezin met rust te laten.

Zaterdag werd bekend dat het programma The Voice of Holland, waar Rietbergen bandleider is, is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Rietbergen gaf toe dat hij in het verleden seksuele relaties met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma.

Relatie Linda de Mol en Jeroen Rietbergen voorbij

De Mol bedankt iedereen voor de „begripvolle berichtjes en appjes” die ze heeft ontvangen. „Dat is het enige dat een beetje troost biedt als je hart gebroken is.” De Mol en Rietbergen hadden sinds 2007 een relatie.

RTL en producent ITV hebben een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen. In het programma BOOS van Tim Hofman wordt het onderwerp donderdag uitgebreid behandeld. Daarin komt ook The Voice-coach Ali B aan bod. Tegen hem is aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat. Zijn collega-coach Anouk maakte zondag bekend niet meer terug te keren bij het programma.

Johnny de Mol: ‘Veel emotie binnen familie na nieuws over The Voice’

Johnny de Mol heeft inmiddels ook gereageerd op het nieuws rond de talentshow van zijn vader. Hij vindt het heel dubbel dat hij vandaag in zijn talkshow HLF8 zal moeten praten over de perikelen rond The Voice of Holland terwijl zijn familie erbij betrokken is. „Maar ja we zijn een talkshow en dan móet je het er over hebben”, zei de presentator in de Goedemorgen 100% NL-show op 100% NL. Volgens hem is er „veel emotie” bij de familie.

„Het is absoluut een dubbel gevoel omdat er ontzettend veel speelt. En dat is natuurlijk voor heel veel partijen heel vervelend met name de kandidaten die hier mee te maken hebben gehad. Dat wens je niemand toe”, zei De Mol. „En aan de andere kant is er natuurlijk ook emotie bij de familie. Dus het is heel dubbel.”

Ook beschuldigingen richting Humberto Tan

De beerput lijkt nog verder geopend te worden. Zo beschuldigt Albert Verlinde presentator Humberto Tan nu ook van wangedrag. Tan zelf ontkent die aantijgingen en noemt het „smaad”.

„Het is binnen RTL, en we hebben het verhaal Dionne Stax meegemaakt, ook wel bekend dat Humberto de neiging had om vrouwen die leuk waren, om daar contact mee te zoeken na de uitzending”, zegt Verlinde. „Waarom vertel ik dat nou? Niet om Humberto te naaien. Maar omdat ik weet dat er mensen bij het programma weg zijn gegaan die zeiden: ‘Het lijkt wel of ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow’.”