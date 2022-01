Tim Hofman ziet dat BOOS over The Voice beweging brengt: ‘Maar we zijn er nog niet’

Tim Hofman ziet de eerste resultaten van zijn veelbesproken uitzending van BOOS over The Voice of Holland. „Er lijkt iets in beweging te komen”, schrijft de presentator op Instagram. Het is de eerste keer dat Hofman in het openbaar reageert. Vandaag is ook naar buiten gekomen dat er nog eens aangifte is gedaan tegen bandleider Jeroen Rietbergen.

BOOS over misstanden (seksueel overschrijdend gedrag) in The Voice is sinds afgelopen donderdag op YouTube te bekijken. 9,7 miljoen mensen hebben dat inmiddels gedaan. Heb je het echter nog gemist en wil je BOOS terugzien, dan kan dat hier.

Reactie Tim Hofman na uitzending BOOS

„We zien bedrijven, universiteiten, verenigingen en andere instituten hun beleid aanpassen om een veiligere omgeving te creëren. Een kabinet (inclusief minister president) zich uitspreken. Mannen met elkaar praten, vrouwen met elkaar delen”, stelt Hofman. De BOOS-maker zegt dat een „waardevolle” ontwikkeling te vinden. De post van Tim Hofman leverde vanmorgen in korte tijd tienduizenden likes op. Maar: „We zijn er nog niet”, voegt hij daar aan toe. „Het voelt als de eerste forse zucht van een nieuwe wind.” Hieronder lees je de volledige tekst.



Dank aan wie zich uitsprak over The Voice

De presentator spreekt op Instagram ook zijn dank uit aan alle mensen die in de uitzending hun verhaal deden over de vermeende misstanden achter de schermen bij The Voice. Verscheidene vrouwen spraken zich uit over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Daarbij ging het onder anderen over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato en Ali B.

Afgelopen weekend bood Hofman zijn excuses aan voor vrouwonvriendelijke uitspraken van hem van jaren geleden. Aanleiding was een video die zaterdag op sociale media verscheen. Daarin maakt Hofman nogal platte opmerkingen over onder andere het uiterlijk van playmate Zimra Geurts.

Weer aangifte tegen Jeroen Rietbergen

Voormalig The Voice of Holland-kandidate Nienke Wijnhoven heeft vandaag aangifte gedaan van aanranding tegen Jeroen Rietbergen, de bandleider van het programma. Dat meldt haar advocaat Sébas Diekstra.



Wijnhoven deed in 2018 mee aan The Voice. Vorige week vertelde zij in de talkshow Beau dat zij was betast door Rietbergen. De zangeres was bang haar verhaal te delen omdat zij een contract heeft getekend waarin allerlei voorwaarden stonden omschreven die zij niet exact meer wist.

Diekstra zei eerder dat Wijnhoven lang heeft getwijfeld over het doen van aangifte, vooral omdat zij de schuld bij zichzelf legt. „Door alle ontwikkelingen ziet zij dat nu anders en durft zij eindelijk deze stap te zetten”, aldus Diekstra. Zondag werd bekend dat ook een andere vrouw over seksueel overschrijdend gedrag van Rietbergen naar de politie is gestapt. Zij was geen deelneemster aan The Voice.