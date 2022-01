Bandleider Jeroen Rietbergen stapt op bij The voice na beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag

Jeroen Rietbergen, bandleider bij The voice of Holland en partner van Linda de Mol, is opgestapt bij TVOH. Dit naar aanleiding van beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.

Donderdag komt tv-programma BOOS met een uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij TVOH. In een statement laat het programma weten meerdere verhalen omtrent misstanden in het programma ontvangen te hebben. „In het voorjaar van 2021 ontving de redactie van BOOS verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag binnen The voice of Holland. Er volgde een oproep van presentator Tim Hofman waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentenjachten die niet door de beugel kunnen.”



Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Tim Hofman (@debroervanroos)

‘Redactie ontving bekentenis en spijtbetuiging Jeroen Rietbergen’

De oproep leverde veel reacties op van mensen die vertelden slachtoffer of getuige te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik bij TVOH. Als gevolg daarvan besloot de redactie van BOOS een langlopend onderzoek te doen.

„De vermeende daders zijn de afgelopen week benaderd om een reactie te geven op de aantijgingen jegens hen. Deze zaterdag ontving de redactie een bekentenis en spijtbetuiging van de bandleider van The voice, Jeroen Rietbergen”, staat er in het statement van BOOS. Rietbergen heeft aan het programma laten weten per direct zijn werkzaamheden bij The voice neer te leggen.



Bandleider Jeroen Rietbergen erkent de beschuldigingen en stapt per direct op.https://t.co/WzTsXH9SRM pic.twitter.com/E8sDMh3lfq — Tim Hofman (@debroervanroos) January 15, 2022

De Telegraaf weet inmiddels ook te melden dat er aangifte is gedaan ‘tegen een persoon die gerelateerd is aan het tv-programma The voice Of Holland‘. Dat bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland.

RTL en ITV gaan onafhankelijk onderzoek doen

RTL en producent ITV hebben eerder laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van de misstanden. „De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij ons. Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in overleg besloten dat ITV, onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal initiëren”, zo liet RTL in een statement weten.

Tot nader order zal TVOH niet meer op televisie te zien zijn. RTL laat weten de beschuldigingen heel serieus te nemen. „Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.”

Ook producent ITV liet weten erg geschokt te zijn door de beschuldigingen. „Onze hoogste prioriteit is het bieden van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows en er is bij ITV Studios sprake van een zerotolerancebeleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden. We hebben onmiddellijk opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de aantijgingen.”

Twitteraars reageren verbijsterd

Op social media wordt verbijsterd gereageerd op het nieuws omtrent The voice. Zo laat iemand weten dat het ‘angstaanjagend’ is wat er bij TVOH gebeurt. „In mijn tijd als cameraman gebeurden er al vele zaken die niet geschikt waren voor het daglicht”, schrijft hij. Weer een ander noemt het een ‘beerput’. Yvonne Coldewijer, presentatrice en YouTuber met een neus voor de laatste roddels, laat ook haar licht op het nieuws schijnen. Zij meent te weten dat de uitzending van BOOS ook gaat over beschuldigingen aan het adres van Ali B en Marco Borsato. Daarnaast zouden er slachtoffers aan het woord komen.



Klasse Tim. Je durft. Het is echt angst aanjagend wat daar gebeurd. In mijn tijd als cameraman gebeurde er al vele zaken die niet geschikt waren voor daglicht. Ik kreeg ontslag toen ik er wat van zei. Politie heeft in 2018 met aangifte klaarblijkelijk niets gedaan. — Walter (@WalterW25) January 15, 2022

Management Ali B: ‘Ali heeft zich nooit grensoverschrijdend gedragen’

Het management van Waylon, een van de juryleden van TVOH, heeft aan Shownieuws laten weten dat Waylon niks met de beschuldigingen te maken heeft. „Dit is ook bevestigd vanuit RTL. Uiteraard vindt ook Waylon dit een hele kwalijke zaak.” Verder reageert ook het management van nieuw jurylid Glennis Grace bij Shownieuws. „Glennis is op de hoogte. We weten wat in de media staat, maar meer ook niet. Glennis is net een nieuwe coach, dus weet net zoveel als iedereen. Meer kunnen en willen we er niet over zeggen.”

Als laatste heeft ook het management van Ali B op de kwestie gereageerd. „Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit grensoverschrijdend gedragen.”



