Marburgvirus: hoe gevaarlijk is deze vleermuisziekte?

Het Marburgvirus steekt in regio’s in Afrika de kop op: wat staat de wereld nu te wachten? Uitbraken in drie regio’s in Ghana, zes doden en 26 patiënten in Rwanda en in 2008 overleed zelfs een Nederlandse vrouw aan het virus. Hoe gevaarlijk is het Marburgvirus en hoe raak je besmet?

Van het redelijk onschuldige knokkelkoorts tot de gevreesde mpox, corona is de wereld nog niet uit of het volgende virus eist alweer mensenlevens. Volgens hoogleraar tropische geneeskunde aan het Amsterdam UMC, Martin Grobusch, hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken dat er weer een pandemie komt.

Wat is het Marburgvirus?

Het Marburgvirus is een besmettelijk virus dat behoort tot de groep van de filovirussen, waaronder ook het Ebola-virus valt. De ziekte die het veroorzaakt, Marburgvirusziekte, is zeer ernstig. Mensen krijgen vooral koorts, spierpijn, hoofdpijn, en in latere stadia ernstige bloedingen en orgaanfalen. Het virus wordt voornamelijk overgedragen via contact met bloed, lichaamsvloeistoffen of organen van besmette personen. Het kan ook worden overgedragen via contact met besmette dieren, zoals vleermuizen of primaten.

En dit is precies wat de vleermuis ermee te maken heeft, dé gastheer van het Marburgvirus. Hoogleraar Martin Grobusch vertelt: „Je kunt besmet raken als je in contact komt met een geïnfecteerde vleermuis, ook als je fruit eet dat nog besmet is met vleermuisspeeksel loop je risico. Of als je een vleermuis eet (in bijvoorbeeld Afrika) die niet goed is bereid.”

Een besmetting van mens op mens gebeurt door direct contact met uitwerpselen of lichaamsvloeistoffen van iemand die ziek is. „Dit lijkt op Ebola, dat ook overdraagbaar is van persoon tot persoon wanneer mensen in contact komen met de lichaamssappen van een patiënt”, zegt Martin Grobusch.

Het Marburgvirus in Afrika

In Rwanda is er een (kleine) uitbraak van het dodelijke virus: zes mensen zijn inmiddels overleden aan het Marburgvirus, en tot nu toe zijn er nog twintig mensen besmet. Het Marburgvirus is nauw verwant aan Ebola en wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste virussen ter wereld. „De twee virussen zijn genetisch nauw verwant. Ze hebben dezelfde gastheren (vleermuizen) en komen uit dezelfde regio (West-, Centraal- en Oost-Afrika)”, zegt Martin Grobusch. Ook in Ghana is het dodelijke virus opgedoken, met twee besmettingen eind juni, deze mensen zijn overleden.

De meeste mensen kennen Ebola van de grote uitbraak tussen 2013 en 2016 in West-Afrika. Landen zoals Sierra Leone, Guinee en Liberia werden zwaar getroffen. 28.000 mensen raakten besmet, van wie 12.000 het niet overleefden. Een belangrijk verschil: Ebola-uitbraken zijn meestal veel omvangrijker dan die van Marburg.

Geen zorgen om een pandemie

We hoeven ons volgens Martin Grobusch dus geen zorgen te maken over een nieuwe pandemie. „Daarvoor is een gemakkelijke manier van overdracht van mens op mens nodig. Dat is niet het geval bij het Marburgvirus, omdat je daadwerkelijk in contact moet komen met de lichaamsvloeistoffen van anderen”, aldus Grobusch. Ook geeft de tropisch expert aan dat het nog niet om grote aantallen gaat. „Vroege detectie kan grote uitbraken voorkomen.”

„Ook wordt er in Nederland goed opgelet. Door ziekenhuizen, artsen en het RIVM”, zegt Martin Grobusch. De situatie wordt in de gaten gehouden en hygiënemaatregelen worden altijd nageleefd. Vooral wanneer iemand terugkomt van een reis wordt de situatie extra goed in de gaten gehouden. We kunnen ons dus veilig voelen.

