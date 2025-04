Hoeveel kost een hond gemiddeld, zijn of haar leven lang?

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heel wat dierenbaasjes klagen tegenwoordig over dierenartskosten. De prijzen voor behandelingen en spoedzorg zijn de afgelopen jaren flink gestegen en volgens sommige mensen is het zelfs ‘onbetaalbaar’ geworden. Maar wat zijn nu eigenlijk de kosten waar je als hondenbezitter rekening mee moet houden? Hoeveel geld ben je gemiddeld kwijt aan een hond?

We zetten het een en ander op een rij voor je.

Waarom de stijging van dierenartskosten?

Uit een onderzoek van bureau Ecorys blijkt dat met name spoedzorg flink duurder is geworden. Als je met een ziek dier met spoed bij een keten-dierenarts aanklopt, ben je ongeveer 40 procent meer kwijt dan bij een zelfstandige dierenarts. Dit kan gaan om een verschil van honderden, maar ook soms duizenden euro’s. Een Kamermeerderheid is dan ook van mening dat er maximumtarieven moeten worden ingevoerd.

Dierenartsen zijn sinds 1998 vrij om hun eigen tarieven te bedenken. Daarnaast zijn er ook steeds minder zelfstandige dierenartsen en meer commerciële ketens. Met name de commerciële ketens hanteren fikse prijzen als het gaat om behandelingen of controles. Maar er is ook een andere kant: dierenartsen zijn sinds enkele jaren verplicht om 21 procent btw door te berekenen aan de klant, wat je natuurlijk ook merkt op de factuur.

Daarnaast is diergeneeskunde de laatste jaren steeds geavanceerder geworden. Er is steeds meer mogelijk – denk aan CT-scans en ingewikkelde hartoperaties – waardoor de levensverwachting van een dier hoger is geworden, maar de dierenartskosten ook. Daarnaast menen dierenartsen dat veel mensen zich ook niet realiseren hoeveel geld een huisdier kost. Zij denken vaak niet verder dan de aanschafkosten, terwijl een dier je ook op veel andere vlakken veel geld kan kosten. Metro schreef eerder al over de kosten van een dierenartsbezoek: zoveel betaal je gemiddeld bij de dierenarts.

🐶 Hoe oud wordt een hond gemiddeld? Hoe oud een hond wordt, hangt sterk af van het ras. Toch is er een gemiddelde te noemen: honden leven zo’n 10 tot 12 jaar. De regel is over het algemeen dat kleinere hondenrassen ouder kunnen worden dan grotere hondenrassen.

Hoeveel kost een hond gemiddeld, zijn of haar leven lang?

Dit roept een interessante vraag op, want hoeveel kost bijvoorbeeld een hond gemiddeld, zijn of haar leven lang? Het totale kostenplaatje hangt natuurlijk af van verschillende factoren. Als je hond maar 5 jaar oud wordt, ben je over het algemeen minder kwijt aan dierenartskosten, voeding, verzorging etc, dan bij een hond die 20 jaar oud wordt. Daarnaast verschilt het ook sterk per ras hoeveel je kwijt bent. Sommige rassen, zoals bijvoorbeeld Franse Bulldogs, staan bekend om hun vele kwalen. Het is dan ook lastig om een inschatting te maken van de kosten per hond, maar uit een Brits onderzoek van hondenvoedingmerk ProDog raw blijkt dat een hond in totaal gemiddeld bijna 21.000 pond kost, wat neerkomt op bijna 24.770 euro.

Volgens ProDog raw hangen de kosten wel sterk af van het gewicht van een hond. Zo betaal je voor een hond die minder dan 15 kg weegt, 21.720 euro, voor een hond die tussen de 15 en 25 kg weegt 27.017 euro en voor een hond die meer dan 25 kg weegt 25.184 euro. Dit gaat dus om een bedrag, gespreid over meerdere jaren. Om tot dit kostenplaatje te komen hebben ze de volgende kosten meegenomen:

Een jaarlijkse huisdierenverzekering;

Dierenartsrekeningen;

Verzorgingskosten;

Speeltjes;

Voeding;

Poepzakjes;

Materialen zoals een bench of een hondenmand.

Daarnaast zijn ook uitgegaan van een aantal ‘welzijnsbehoeften’ waar eigenaren van huisdieren zich volgens de Britse overheid aan moeten voldoen. Deze behoeftes zijn:

Een geschikte omgeving;

Een gezond dieet;

Het vertonen van normale gedragspatronen;

Het omgaan met andere dieren;

Bescheren tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekten.

