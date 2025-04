Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Massaclaim tegen sector energie: 4,5 miljoen huishoudens krijgen mogelijk tot 2000 euro terug

Een massaclaim is in de maak tegen grote bedrijven die energie leveren. De reden: tussentijdse wijzigingen in de tarieven van variabele energiecontracten zouden oneerlijk zijn. Hoe groot is de kans dat ‘we’ met miljoenen tegelijk geld terugkrijgen?

Amber Kortzorg van het programma Kassa kwam gisteravond uitleg geven in talkshow Beau. Zij sprak zich daar onlangs ook al uit over boodschappen doen in Duitsland en eigenaars van zonnepanelen die zich belazerd voelen.

Wat is er aan de hand met energie?

Een rechter van gerechtshof Amsterdam oordeelde eind maart dat energieleverancier Vattenfall onterecht tussentijdse wijzigingen van variabele energiecontracten heeft doorgevoerd. Het bedrijf deed dat meerdere malen met het oog op de hogere prijzen van energie, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. De Consumentenbond onderzoekt nu de mogelijkheid om een collectieve claim te starten tegen de sector energie. Een zogeheten prijswijzigingsbeding in zo’n energiecontract is oneerlijk, aldus het hof. Volgens twee claimclubs hebben door de uitspraak miljoenen consumenten mogelijk recht op compensatie, ook klanten van andere energiebedrijven dan Vattenfall.

Wat geld terugkrijgen als het om energie gaat, komt veel mensen niet slecht uit. Eind 2024 schreef Metro nog dat een paar miljoen Nederlanders qua energie 300 euro konden mislopen. De meeste landgenoten hoppen namelijk tussentijds, wanneer dat kan, niet over naar een nieuwe energieleverancier. Zij blijven zitten waar ze ‘veilig zitten’, maar lopen daardoor een paar honderd euro mis.

‘Het hele jaar door werd de energierekening verhoogd’

„Door de oorlog in Oekraïne gingen de gasprijzen in 2022 door het dak”, zegt Amber Kortzorg. „Mensen die hun energierekening openden, kregen zowat een hartaanval. Dat ging van 150 naar 300, 400 euro per maand. Kassa kreeg schrijnende verhalen binnen van huishoudens die dat eigenlijk niet konden betalen. Leveraars van energie hebben hun kosten toen doorberekend aan de consument en in 2022, continu het hele jaar door, de energierekening verhoogd. Bij Kassa vroegen we ons destijds al af of dat juridisch houdbaar is. Roelof de Nekker, een jurist uit Friesland, heeft er eigenhandig voor gezorgd dat straks misschien wel miljoenen mensen hun recht kunnen halen.”

Kortzorg legt uit: „Dat kwam door zijn schoonmoeder. Zij kreeg ook zo’n absurde energierekening. De Nekker vroeg zich af ‘hm, kan dit wel?’ en is de kleine lettertjes gaan lezen. Hij stapte naar de rechter en heeft zich gebaseerd op het Europese consumentenrecht. Dat staat altijd boven de algemene voorwaarden van een bedrijf. Ook al heb je dat ondertekend, gelukkig wel.”

Die schoonmoeder zie je voor je, dan heeft het meteen hart en ziel.

Dure energie liet mensen bibberen in de winter

„De rechter heeft deze jurist gelijk gegeven. Voordat een contract gewijzigd mag worden, moet dat vooraf duidelijk zijn. Minimaal dertig dagen van tevoren moet je dat te horen krijgen en het moet in begrijpelijke taal worden uitgelegd. En het moet redelijk zijn, gebaseerd op valide argumenten.” Presentator Beau van Erven Dorens vindt het een mooi voorbeeld: „Die schoonmoeder zie je voor je, dan heeft het meteen hart en ziel. En dat is niet grappig bedoeld. Veel mensen hebben in de winter de gordijnen gesloten en binnen zitten rillen.”

De uitspraak van het Hof in de hoofdstad is, na een hoger beroep van het bedrijf, pittig voor Vattenfall. Alle tariefswijzigingen hadden niet zomaar doorgevoerd mogen worden. Amber Kortzorg: „Maar niet alleen die. Het geldt ook nog voor contracten van jaren daarvoor. Het gold ook niet voor alleen die schoonmoeder, maar geldt voor alle klanten van Vattenfall. En mógelijk ook voor alle Nederlanders met een variabel energiecontract.”

Miljarden terugbetalen?

Hoeveel huishoudens dat in ons land zijn? 4,5 miljoen… Het terugkrijgen van een deel van het geld zal tussen een paar honderd en 2000 euro liggen. Beau van Erven Dorens: „Dat betekent misschien wel het einde van zo’n energiemaatschappij. Die moeten miljarden terugbetalen.” Kortzorg vindt dat de zes grootste energiemaatschappijen echt wel wat vet op de botten hebben: „Ze hebben ook best wel wat omzet gemaakt in 2022.”

Als dit dan speelt, hoe krijgen die miljoenen Nederlanders dan straks misschien energie-geld terug? Je zou je kunnen aansluiten bij verschillende claimclubs, waarbij je vooraf goed moet kijken of je daarvoor niet hoeft te betalen. Kortzorg: „Je kunt het ook zelf proberen te doen, door een brief te schrijven. En je kunt ook naar Kassa kijken zaterdag.”

