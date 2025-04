Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tiener blind door vuurwerk: ‘Als ik slaap, zie ik weer, maar ik word wakker in een blinde kutwereld’

Nog niets vermoedend luid je het nieuwejaar in en dan besluit je, oerstom als je bent, naar dat vuurwerk te lopen dat niet de lucht is ingeschoten. Het overkomt Lot in de film Ik Zal Zien, met een verpletterende Aiko Mila Beemsterboer. Het vuurwerk schiet het licht uit haar ogen, ze is blind.

Voor een vrolijke avond uit hoef je voor Ik Zal Zien vanaf morgen niet naar de bioscoop te gaan, voor een indrukwekkende film wel.

Film over ongeluk met vuurwerk niet waargebeurd

Ik Zal Zien is niet waargebeurd, maar gebaseerd op een gebeurtenis in het leven van regisseur Mercedes Stalenhoef. Zij zegt: „In 2009 werd een goede vriend van mij blind door een motorongeluk. Na dit ingrijpende ongeluk schaamde hij zich voor zijn onvolmaaktheid en vond hij dat hij niets meer kon; zijn leven was niets meer waard. Hij voelde zich intens ongelukkig. Toen ik met hem meeging naar het instituut voor mensen met een visuele beperking, waar hij intensief revalideerde, keek ik mijn ogen uit. Ik was jaloers op de sterke band die de revalidanten met elkaar hadden. Ze leerden elkaar in korte tijd kennen en voelden zich enorm verbonden met elkaar. Deze verbondenheid mis ik vaak in het dagelijkse leven.”

Ik Zal Zien is de eerste speelfilm van Mercedes Stalenhoef. Zij maakte eerder documentaires, zoals Mijn Grote Broer, over (het gezin van) de vrolijke Arie, die op zijn 22ste plotseling uit het leven stapte.

Alleskunner Aiko Mila Beemsterboer

In Ik Zal Zien speelt Aiko Mila Beemsterboer (zelf 22) de 17-jarige Lot, zeg maar het rund dat met vuurwerk stunt. Beemsterboer laat steeds vaker zien van alle markten thuis te zijn. Velen kennen haar als Nina in Oogappels, dochter van een moeder met een drankprobleem. Als tiener schitterde zij als Anne Frank en Metro sprak de actrice in december nog over haar rol als de heftige Jezebel, het nichtje van Ferry Bouman op Netflix.

Lot is juist levenslustig en vastbesloten om onderwater-archeoloog te worden. Zij droomt samen met haar vriend Casper, een rol van Roman Derwig (de zoon van Jacob Derwig zet momenteel ook een prachtig personage neer in de serie Elixer). Maar ja, hoe kun je ooit nog een wrak ontdekken als je blind bent?

Lot zal door het ongeluk met het vuurwerk naar een blindenrevalidatiecentrum moeten, al ziet ze dat eerst totaal niet zitten. „Ik ben toch geen sneue blinde?” Leuk om te zien: de oogarts in het ziekenhuis (slechts wazig in beeld) is daadwerkelijk oogarts. Het is de bekende Tjeerd Faber, die rond de jaarwisseling standaard gruwelijk oogletsel ziet en al jaren pleit voor een algeheel vuurwerkverbod.

Vuurwerkverbod in Nederland Het algehele vuurwerkverbod waar oogarts Tjeerd Faber voor pleit, lijkt ietsje dichterbij te komen. De VVD was namelijk lange tijd tegen, maar wil zo’n verbod nu, onder voorwaarden, wel steunen. Ook NSC heeft besloten voor een vuurwerkverbod te stemmen. Morgen spreekt de Tweede Kamer waarschijnlijk over het onderwerp.

Na het vuurwerk een knal doorzettingsvermogen

Lot zet toch door, ze zal eigenlijk wel moeten. In Ik Zal Zien krijgt de kijker, alsof je zelf kijkt, mee wat het meisje nog ‘ziet’: een miniem streepje licht. Lots doorzettingsvermogen groeit. Ze leert lopen met een stok en omgaan met een computer. Ook versterkt de band met haar blinde lotgenoten, die niet per se door vuurwerk het zicht hebben verloren. Minne Koolen speelt de nogal bijzondere Micha. Lot ontloopt hem eerst, zo goed als dat blind gaat natuurlijk, maar vertrouwt hem uiteindelijk toe de nachten en daaropvolgende ochtend te vrezen. „Als ik slaap, zie ik weer, maar ik word wakker in een blinde kutwereld.” Micha slaapt daarom juist graag.

Ook krijgt Lot een band met een oudere man, die zegt: „Blind zijn is niet het einde.” Je moet Ik Zal Zien maar gaan kijken als je wilt weten waarom hij die opmerking maakt.

Ik Zal Zien een anti-vuurwerklobby?

Je zou kunnen denken dat Ik Zal Zien een heftige promotiefilm van de anti-vuurwerklobby is geworden. Dat is het niet: het woordje vuurwerk valt zelfs niet één keer. Tegelijkertijd is dat het door de kracht van de film ook weer wel, maar niet door de makers opgedrongen. Ik Zal Zien zal bij een vertoning op de middelbare school beter werken dan het zoveelste spotje ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’.

De verminking van het personage van Aiko Mila Beemsterboer komt voor kijkers bijvoorbeeld hard binnen (pluim voor de afdeling grime). Al helemaal omdat haar gezicht vaak groot en haarscherp in beeld verschijnt. Dit wordt nog eens versterkt door de omgeving wazig te maken, wat bijzonder goed gevonden is.

Beoordeling uit 5: 4

