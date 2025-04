Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tuin vergroenen? Je kunt er een subsidie tot wel 2000 euro voor krijgen

Gaan je groene vingers weer jeuken nu de zomer voor de deur staat? En ben je van plan om je tuin grondig aan te pakken? Dan is de kans groot dat je hier een flinke subsidie voor kunt krijgen. In veel gemeenten kun je namelijk aanspraak maken op een geldbedrag als je kiest voor het vergroenen van je tuin.

Een groene tuin is een tuin die – de naam zegt het al – lekker groen is. Dus geen tuin die voornamelijk uit tegels bestaat, maar een tuin met gras, planten, bloemen, struiken, bomen, etc. En met een aantal extra’s – denk aan een regenton, een groen dak, een waterberging of retentievijver en het afkoppelen van je regenpijp – ben je hélemaal ‘groen’ bezig. Metro schreef eerder ook al over subsidie die je voor een elektrische auto kunt krijgen: dit is wat je wil weten

De voordelen van een groene(re) tuin

Een groene tuin ziet er niet alleen gezellig uit, het heeft ook tal van voordelen. Zo is er bijvoorbeeld veel meer koelte op warme dagen. Stenen geven namelijk hitte af, terwijl een boom juist schaduw geeft. Een tuin met struiken en gras is zo een paar graden koeler dan een tuin met stenen. Daarnaast is het ook nog eens goed voor de biodiversiteit. Insecten, vogels en andere dieren voelen zich helemaal thuis in een groene tuin. Je helpt er dus de natuur en dieren weer mee op te leven. Dat is hard nodig, want er sterven steeds meer planten en diersoorten uit.

Tot slot zorgen minder tegels en meer groen er ook nog eens voor dat water beter in de bodem kan wegzakken. Als er veel regen valt, dan raakt het riool dus minder snel overbelast. Het zorgt dus voor minder wateroverlast.

Tuin vergroenen? Dat doe je zó

Lijkt het jou wel wat om je tuin te vergroenen? Dan zijn dit een aantal maatregelen die je zou kunnen nemen:

Koppel je regenpijp af: hierdoor stroomt het regenwater je tuin in en kan het daar wegzakken

Haal de tegels uit je tuin en vervang het door groen: zo krijgt regenwater de tijd om in de bodem te zakken.

Plant een boom: een boom gebruikt regenwater, dit is weer goed voor de balans van het grondwaterniveau.

Koop een regenton en laat je regenpijp in de ton lopen: je kunt het water in de zomer weer gebruiken om planten water te geven.

Leg een groen dak aan: groene daken houden water vast, in plaats van dat het regenwater wordt afgevoerd naar het riool.

Leg een waterberging of retentievijver (een vijver voor waterberging) aan: zo kan het water wegzakken in de bodem

Hoeveel subsidie krijg je?

Het is niet zo gek dat gemeentes een groen(ere) tuin toejuichen en hier zelfs subsidies voor geven. De hoogte van zo’n subsidie verschilt per gemeente, maar je krijgt vaak een vast bedrag per vierkante meter vergroening. Afhankelijk van wat je doet, kan het gaat om een paar honderd euro, maar het bedrag kan oplopen tot 2000 euro. Niet alleen mensen met een koopwoning kunnen hier aanspraak op maken, maar ook mensen die huren. Nieuwsgierig hoeveel subsidie jij kunt ontvangen? Je kunt het checken met de Groene Subsidiewijzer van Milieu Centraal.

In deze wijzer houdt de organisatie subsidieregelingen bij van gemeenten, waterschappen en provincies. Als je hier je postcode invult en aanvinkt of je eigenaar bent of een woning huurt, ziet je meteen wat er in je gemeente allemaal mogelijk is.

