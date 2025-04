Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vaccinatie tegen gordelroos kan de kans op dementie verkleinen, blijkt uit onderzoek

In Nederland kiezen steeds meer mensen voor een vaccinatie tegen gordelroos. Deze vaccinatie moet je beschermen tegen de vervelende aandoening, maar blijkt nóg een ander voordeel te hebben: wetenschappers van Stanford University hebben ontdekt dat de vaccinatie ook de kans op dementie kan verkleinen.

Voor het onderzoek, dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, werd de medische data van 280.000 mensen uit Wales onder de loep genomen. Deze mensen waren geschikt voor het onderzoek, omdat iedereen in Wales die vóór 1 september 1933 is geboren, geen recht had op de gordelroosvaccinatie. Mensen die na deze datum zijn geboren, hadden er wel recht op. De vaccinatie was beschikbaar vanaf 2013. De 280.000 mensen die onderzocht werden, waren toen tussen de 71 en 88 jaar oud en hadden op het moment van onderzoek geen dementie.

Mogelijk minder kans op dementie

Hierdoor konden de onderzoekers analyseren hoeveel mensen uit beide groepen uiteindelijk dementie kregen. En wat bleek? Mensen met de gordelroosvaccinatie hadden een 20 procent kleinere kans om dementie te krijgen in de zeven jaar nadat ze de prik hadden gekregen. Het is nog niet duidelijk of de vaccinatie ook op de langere termijn werkt, dit is iets wat nog moet worden uitgezocht. Eerder schreef Metro al over gordelroos: wat is het en hoe krijg je het?

Het is overigens niet de eerste keer dat er een verband lijkt te zijn tussen de gordelroosvaccinatie en dementie, maar dit is wel de eerste keer dat het op zo’n grote schaal is onderzocht. „Eerdere onderzoeken lieten nooit zo’n sterk verband zien tussen gordelroosvaccins en dementie”, zo vertelt hoofdonderzoeker Julia Dudly bij Alzheimer’s research UK aan The Guardian. „We kunnen voor het eerst met vertrouwen stellen dat het gordelroosvaccin de kans op dementie verkleint”, zegt Paul Geldsetzer, één van de onderzoekers, tegen dezelfde krant.

Hoe zit het precies?

Wat er nu precies voor zorgt dat de vaccinatie de kans op dementie verkleint, is niet duidelijk. Eén van de theorieën is dat de vaccinatie ervoor zorgt dat het zenuwstelsel minder makkelijk kan ontsteken. Ook zou het kunnen zijn dat de vaccinatie het immuunsysteem op grotere schaal verandert. Daardoor kan het ook beschermen tegen dementie. Dit zou ook een opvallend verschil in het onderzoek kunnen verklaren, namelijk dat vrouwen beter reageren op de vaccinatie dan mannen.

Ander vaccin

Wel is het belangrijk om te weten dat er voor het onderzoek is gekeken naar het vaccin Zostavax en niet Shingrix. Die laatste krijgen mensen in Nederland meestal toegediend. Het gordelroosvaccin is geen onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma, dus als je de vaccinatie wil krijgen, moet je dit via je huisarts regelen of via het vaccinatiebureau.

