Op je telefoon scrollen voor het slapengaan? Dit doet het met je nachtrust

Je ligt in bed en raakt gevangen in het eindeloze scrollen door alle social media-apps. Klinkt onschuldig, maar volgens nieuw onderzoek is dat het niet. Elk extra uur dat je aan het scrollen bent, verkort je nachtrust met bijna een half uur.

Studenten die hun smartphone of een ander beeldscherm meenemen naar bed, lopen een hoger risico op slapeloosheidproblemen. Dat blijkt uit Noors onderzoek onder ruim 45.000 studenten, gepubliceerd op Scientias.

Ook volgens het RIVM kan schermgebruik voor het slapen leiden tot slaapproblemen zoals korter slapen en ’s nachts wakker worden. Eerder bleek al dat jongeren moeilijk hun telefoon kunnen wegleggen als ze bezig zijn met social media. Ondertussen wordt een derde van de jongeren ongelukkig van social media, en eenzelfde percentage zou helemaal willen stoppen met het gebruik daarvan.

De gevolgen van schermgebruik op je nachtrust

Schermgebruik in bed beïnvloedt je slaap op meerdere manieren. De eerste manier ligt het meest voor de hand: je bent niet aan het slapen op het moment dat je op je telefoon zit. Ook zou de blootstelling aan licht je biologische klok verstoren en leiden schermgebaseerde activiteiten tot meer opwinding, waardoor je meer tijd nodig hebt om in slaap gevallen. Tot slot kunnen notificaties je wakker maken als je al in slaap bent gevallen.

Uit het onderzoek blijkt dat een uur extra schermgebruik in bed het risico op slapeloosheid met 59 procent verhoogt en de slaapduur met 24 minuten verkort. Mensen die geen beeldschermen in bed gebruikten, hadden 24 procent minder kans op slapeloosheidsklachten. Er werd geen verschil gevonden tussen schermgebruikers en niet-schermgebruikers wat betreft de slaapduur.



Wel is het volgens de onderzoekers zo dat niet alle schermactiviteiten even schadelijk zijn. Wie alleen social media gebruikte, rapporteerde verrassend genoeg minder slapeloosheidssysmtponen dan wie iets anders deed. Denk aan een film of serie kijken, surfen op het internet of een podcast luisteren. Wie alleen maar andere activiteiten deed, had juist de slechtste slaap. De meeste deelnemers (69 procent) deden een mix van activiteiten, inclusief social media.

