Huishoudens betalen dit jaar iets minder aan energie (maar niet iedereen)

Goed nieuws (soort van): onze energierekening wordt dit jaar gemiddeld iets lager. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) scheelt dat zo’n 43 euro per huishouden. Geen wereldschokkend bedrag, maar elk tientje is mooi meegenomen – zeker in tijden van dure boodschappen en stijgende woonlasten.

Gemiddeld komt de energierekening in 2025 uit op 2065 euro per huishouden, berekende het CBS. Dat is ongeveer 2 procent minder dan vorig jaar. Die daling is vooral te danken aan lagere energieprijzen begin dit jaar. In januari lagen de tarieven voor gas en stroom even wat gunstiger dan vorig jaar rond die tijd. Ook wordt er verwacht dat we iets minder elektriciteit gebruiken, wat helpt om de kosten iets te drukken. Daarnaast zijn de energiebelastingen licht gedaald, wat ook een klein beetje scheelt op de jaarrekening.

Energieprijzen omlaag? Ja én nee

Terwijl dit goede nieuws naar buiten komt, worden we intussen ook geconfronteerd met berichten dat de energierekening juist oploopt. Metro bracht begin maart nog het nieuws dat steeds meer huishoudens in de knel komen, door stijgende energieprijzen. Dat lijkt nogal een contrast met dit goede nieuws. Hoe zit dit precies?

Hoewel het CBS dus rekent met de lagere tarieven van januari, zijn de energieprijzen op de markt inmiddels alweer aan het stijgen. Als jij een variabel contract hebt of binnenkort een nieuw contract moet afsluiten, kan je rekening alsnog in prijs stijgen.

En er zijn meer factoren die de besparing van 43 euro teniet kunnen doen. Zo gaan de kosten voor het transport van elektriciteit en gas omhoog – dat zijn de vaste kosten voor het ‘vervoeren’ van energie naar je huis. Ook verwacht het CBS dat we dit jaar juist wat meer gas gaan verbruiken, waarschijnlijk door een iets koudere winter. Dat hogere verbruik kost een gemiddeld huishouden zo’n 22 euro extra.

Zonnepanelen: besparen of betalen?

Een ander belangrijk punt dat buiten de CBS-berekening valt, zijn de kosten voor het terugleveren van stroom met zonnepanelen. Steeds meer huishoudens met zonnepanelen krijgen te maken met terugleverkosten: vaste bedragen of een lagere vergoeding voor de stroom die je aan het net levert. Dit kan flink oplopen, vooral bij grotere systemen. Het CBS laat die kosten buiten beschouwing, maar voor wie zonnepanelen heeft, kan de energierekening daardoor alsnog stijgen – ondanks zuinig verbruik.

Geen huishouden is gemiddeld

Het CBS benadrukt dat het gemiddelde bedrag van 2065 euro eigenlijk weinig zegt over wat jij persoonlijk betaalt. De energierekening hangt namelijk sterk af van hoe en waar je woont.

Wie in een goed geïsoleerde woning woont, gebruikmaakt van een warmtepomp en veel stroom opwekt met zonnepanelen, is gemiddeld het voordeligst uit. Voor die huishoudens blijft de rekening vaak beperkt tot zo’n 1030 euro per jaar. Al kwam onlangs ook slecht nieuws naar buiten voor bezitters van zonnepanelen, waardoor dit voordeel mogelijk ook minder kan zijn. De salderingsregeling wordt namelijk afgeschaft, waardoor zonnepanelen (haast) niets meer waard zijn.

Diverse factoren spelen mee

Aan de andere kant van het spectrum: mensen die in een grote, vrijstaande woning wonen, matig geïsoleerd, op gas, met meerdere bewoners. Zij kunnen rekenen op een energierekening van gemiddeld 3520 euro per jaar – meer dan drie keer zoveel.

Ook zaken als gezinssamenstelling, aantal kamers, ventilatie en verwarmingsgedrag spelen een rol. Kortom: er bestaat geen ‘standaard huishouden’. Wat voor de één een meevaller is, kan voor de ander alsnog een flinke kostenpost zijn. Je hebt er zelf trouwens ook enige invloed op: let goed op je ‘sluipverbruik’. De laptop die je in het stopcontact laat, die elektrische fiets die je veel te lang aan de lader laat staan, omdat je zeker wilt weten dat ie opgeladen is: het telt stiekem allemaal mee.

Juich niet te vroeg

Een energierekening die gemiddeld wat lager uitvalt – dat klinkt fijn. Maar het echte verhaal is dus genuanceerder. Want hoewel sommige mensen gaan besparen op hun enerigerekening, zullen anderen juist méér gaan betalen. Door een optelsom van stijgende transportkosten, hogere gasconsumptie en terugleverkosten voor zonnepanelen kunnen de kosten per huishouden flink uiteenlopen.

Als je echt een realistisch beeld wilt krijgen, kijk dan goed naar je energiecontract, je verbruik én of je zelf stroom terug levert aan het net. Want gemiddeld minder betalen, betekent niet dat jouw rekening omlaag gaat. Het gaat om een gemiddelde, dus jouw situatie kan misschien wel heel anders uitpakken.

