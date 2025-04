Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geen zin in onbekende bellers? Dankzij deze telefoonhack heb je er nooit meer last van

Voor iedereen die een hekel heeft aan belletjes van onbekende nummers hebben wij goed nieuws: er blijkt namelijk een telefooninstelling te zijn waarmee je dit soort telefoontjes direct doorstuurt naar je voicemail.

Met de bekende ‘nee/nee sticker’ op je brievenbus voorkom je dat je ongewenste post op de deurmat krijgt, maar er blijkt ook een manier te zijn om ongewenste telefoontjes af te weren. Je kunt deze hack dus zien als de ‘nee/nee sticker’, maar dan voor telefoontjes. Metro schreef eerder al over een andere handige ‘hack’: telefoon kwijt in huis? Je kunt hem nu vinden met je koelkast.

Onbekende bellers

Het kan namelijk weleens voorkomen dat je gebeld wordt door een onbekend nummer. Hier kan een onschuldige reden achter zitten, maar de kans is groot dat het gaat om een drammende verkoper of zelfs een fraudeur. Dit soort telefoontjes neem je natuurlijk liever niet op, maar soms doe je dit toch, uit automatisme. Volgens Radar is er een specifieke instelling waarmee je ervoor kunt zorgen dat dergelijke telefoontjes direct naar je voicemail worden doorgestuurd. Je kunt de oproepen nog wel terugvinden in je belgeschiedenis, maar je wordt er in ieder geval niet meer door gestoord.

Zo werkt het

Deze instelling kun je zowel op je Android als iPhone vinden en is dus voor vrijwel iedereen beschikbaar. Hiervoor volg je de volgende stappen:

iPhone:

Ga naar je instellingen.

Scroll helemaal naar beneden en klik op ‘Apps’.

Scroll weer naar beneden en klik op ‘Telefoon’.

Scroll een stukje naar beneden en klik op ‘Houd onbekende bellers stil’.

Zet de schakelaar om.

Android (deze stappen kunnen verschillen per toestel):

Open de Telefoon-app waarmee je normaal gesproken belt.

Klik rechtsboven op de drie puntjes of het menu-icoon.

Ga vervolgens naar ‘Instellingen’.

Klik op ‘Oproepinstellingen’ of ‘Gesprekken blokkeren.’

Klik op ‘Onbekende bellers blokkeren’ of ‘Oproepen van onbekende nummers automatisch weigeren.’

Wat gebeurt er nu?

Nadat je deze instelling hebt aangezet, worden alle oproepen van nummers die niet in je contacten, recente oproepen of Siri-suggesties staan, stil doorgestuurd naar je voicemail. Je ziet dus geen oproep meer verschijnen in je beeld, maar je kunt de oproepen wel terugvinden in je belgeschiedenis.

