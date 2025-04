Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik neem alle gratis spullen mee uit hotels, tot aan de suikerstaafjes toe’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Leanne (27) neemt gratis spullen mee uit hotels, tot de suikerzakjes aan toe.

„Wie de serie Friends heeft gezien, herkent deze scene ongetwijfeld: Ross Geller, één van de personages, komt met zijn beste vriend Chandler in een hotel en neemt alles – werkelijk álles – mee in zijn koffer naar huis. Van gratis zeepjes tot aan dennenappels die in een schaal bij de receptie liggen. Je hoort het publiek op de achtergrond schaterlachen, maar bij mij roept het vooral herkenbaarheid op: ik doe dat namelijk ook.

Zeepjes. Gratis shampoo. Tubes tandpasta en een tandenborstel. Badslippers heb ik ook weleens meegenomen, net als een badjas. Van die laatste weet ik overigens niet helemáál zeker of dat mocht, maar ik heb het hotel er achteraf ook niet over gehoord. Hij zat heerlijk en voelde zó zacht.

Zelfs de suikerstaafjes

Tot zover nog artikelen waarbij men kan denken: is niet heel abnormaal. En het ligt er ook gewoon voor gasten klaar, toch? Dus of ik het nou dáár gebruik of mee naar huis neem, niemand zal vreemd opkijken als het er niet meer ligt. Maar goed, het gaat verder dan dat, want ik neem veel meer mee. Zo staat er op een hotelkamer vaak een dienblad met een waterkoker en wat theezakjes, koffiecups en kant-en-klare koekjes, of chocolaatjes. Die gaan ook mee in mijn koffer. Ja, zelfs tot aan de kuipjes koffiemelk en suikerstaafjes toe. De waterkoker laat ik wel staan.

En hoeveel pennen en notitieblokken er wel niet in mijn koffer zijn verdwenen – ik kan er letterlijk een boek mee schrijven. Tissues en wc-rollen. Tijdschriften en geurkaarsen. Oordopjes en slaapmaskers. Het voelt wel een beetje sloeberig om dit allemaal mee te nemen, en sommige dingen gaan me te ver – die dennenappels die Ross in Friends meeneemt zijn natuurlijk absurd, en wat moet ik er in vredesnaam mee?

Opgebiecht: vreemde gewoonte

Maar goed, neemt niet weg dat ik alsnog een bonte verzameling aan hotelitems in mijn huis heb liggen. Ik zou er bijna een eigen B&B mee kunnen beginnen. Wat ik met die spullen doe? Bijna niks. Af en toe gebruik ik weleens een Rituals-zeepje, omdat ik die altijd lekker vind ruiken. Maar de rest raak ik bijna niet aan. Ja, de thee drink ik wel op en de koekjes neem ik ook. Daar blijft het wel bij. Ik denk ook dat het meer een soort gewoonte is geworden om steevast spul mee te nemen. Op een vreemde manier verheug ik me er altijd op.

Zonde van de spullen

Al weet ik ook dat het niet helemaal normaal is wat ik doe. Daarom durf ik het voor geen goud op te biechten aan anderen – ik denk dat niemand dat zou begrijpen. Ik heb toch genoeg geld om die spullen zelf te kopen? En ze hebben gelijk, maar wat ik al zei: het is echt een soort ding voor me geworden. Nu ben ik single, dus een partner komt er niet snel achter. En het is niet dat ik mijn huis heb uitgestald met al die hotelaccessoires, ze liggen gewoon in tassen op zolders – vriendinnen zullen het dus niet merken als ze bij mij thuis zijn. Zonde van de spullen eigenlijk, maar dat neem ik maar voor lief – en af en toe geniet ik in stilte van een zelf verworven item. Want ermee stoppen zie ik niet zo snel gebeuren.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties