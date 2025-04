Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Week van protesten tegen komst azc in meerdere dorpen: ‘We kunnen het gewoon niet aan’

Op de komst van een azc in eigen gemeente zit niet elke Nederlander, zacht uitgedrukt, te wachten. Alleen deze week al waren er verhitte raadsvergaderingen en protestacties tegen een asielzoekerscentrum in Bedum, Heerle en Best. Nieuws van de Dag nodigde gisteravond Richard van der Elst uit, die naast een azc komt te wonen.

Soms gaat het anders. Zo sloegen vorig jaar acht Achterhoekse gemeenten de handen ineen om gezamenlijk een azc te regelen. Zo kunnen asielzoekers dan, zoals het eerder werd genoemd, in één groot dorp terecht. Dat azc moet eind 2026 beschikbaar zijn.

Veel protesten tegen komst azc

De afgelopen dagen waren er echter vooral felle protesten tegen een azc. In Best werd een informatiebijeenkomst afgebroken vanwege dreigingen tegen ambtenaren. In Roosendaal werd na lang beraad besloten dat er geen azc in Heerle komt. Dat besluit leverde luid applaus op de publieke tribune op. In Groningen klonk veel kritiek op de komst van een opvang voor asielzoekers in Bedum. Na een felle raadsvergadering besloot gemeente Het Hogeland dat de focus ook op andere dorpen komt te liggen.

En dan was er natuurlijk ook nog de rel rond minister Marjolein Faber die weigerde haar krabbel te zetten onder een lintjesvoordracht van COA-vrijwilligers, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

Bedreigen en vuurwerkbommen

Heel wat protesten lijken effect te hebben. Op meerdere plekken is de bouw van een azc uitgesteld of stopgezet. Soms kwamen daar bedreigingen van raadsleden en vuurwerkbommen aan te pas. Bij Nieuws van de dag op SBS6 zat Richard van der Elst, je ziet hem in de video hierboven. Ook hoor je andere mensen uit Best (van „het wordt ons door de strot geduwd” tot „geen problemen mee” en „het moet een keer stoppen, we zijn vol”). Ook PvdA-Kamerlid Julian Bushoff komt aan het woord, die ingaat op de bedreigingen en wil „dat asielzoekers netjes over Nederland worden verspreid”.

Van der Elst protesteert tegen een azc in aanbouw in zijn gemeente Dordrecht. Hij en zijn buurtschap doen dat op een nette manier. Protesten als hierboven genoemd is niet hun stijl, al heeft de Zuid-Hollander zich naar eigen zeggen wel even op zijn achterhoofd gekrabd. Het grootste probleem als het om de asielzoekers gaat: „Het zijn er te veel. Als buurtje kunnen we dat gewoon niet aan.”

