Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn zoon van 27 heeft geen baan en woont nog thuis, hoe motiveer ik hem?’

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel intense geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Vissers, hoofdredacteur van J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week gaat de vraag over een 27-jarige zoon die nog thuis woont.

Deze week een vraag van Saskia (48): „Mijn zoon van 27 heeft geen baan en woont nog thuis, hoe motiveer ik hem?”

Opvoedvraag: ‘Mijn 27-jarige zoon woont nog thuis’

„Beste Sofie,

Mijn man en ik zijn 16 jaar geleden gescheiden, onze enige zoon Michel was toen 11. Mijn ex-man en ik hadden co-ouderschap, doordeweeks was Michel bij mij en in de weekenden en vakanties bij mijn ex. Dat ging prima. Als ik terugkijk op de opvoeding, dan ben ik weleens bang dat we Michel te veel verwend hebben. Michel had veel last van de scheiding en werd opstandig in die periode. Hij is ons enige kind en na de scheiding wilden wij hem allebei een ‘zachte landing’ geven. Dat hebben we gedaan door hem allebei zoveel mogelijk te ontzien en te verwennen met uitstapjes.

Mijn ex-man verwende hem op materieel gebied, hij kreeg bijna alles wat hij wilde. Hij had tijdens zijn middelbare schooltijd geen bijbaan, we vonden dat hij al genoeg aan zijn hoofd had. Inmiddels is Michel 27, woont hij nog steeds thuis en heeft hij momenteel weer geen baan. Hij heeft wel zijn school afgemaakt en is een pientere jongen. Maar iedere baan verknalt hij weer, dan loopt hij de kantjes er vanaf en wordt zijn contract niet verlengd. Ik ben bang dat we hem te weinig discipline hebben bijgebracht en dit niet meer kunnen terugdraaien. Wat moet ik doen? Hoe kan ik hem motiveren om serieus aan een baan te beginnen en daarna een eigen woning te zoeken?

Liefs,

Radeloze moeder Saskia“

Het antwoord

„Beste Saskia,

Wat een lastige situatie. Begrijpelijk hoe jij en je ex-partner in de periode van de scheiding omgingen met Michel. Hij maakte al genoeg door en je eerste reactie kan dan zijn om hem in de watten te leggen. Ik begrijp heel goed dat je je nu zorgen maakt over de situatie van Michel en de invloed van de opvoeding op zijn zelfstandigheid. Maar wees gerust: het is nooit te laat om veranderingen door te voeren en hem te ondersteunen in zijn ontwikkeling.​

Effecten van verwennen

Het is goed om eerst in te gaan op het verwennen van je kind en de risico’s hiervan. In deze materialistische wereld zijn er steeds meer kinderen met het ‘verwende kind-syndroom’. Dit fenomeen is bedacht door psycholoog Dr. David Elkind en verwijst naar gedragsproblemen die voortkomen uit overmatige toegeeflijkheid van ouders en een gebrek aan grenzen. Het verwende kind-syndroom is geen officiële diagnose, maar het is gedrag dat vaak wordt gezien bij kinderen die te veel krijgen, zowel materieel als qua aandacht. Denk aan overmatig belonen, te weinig grenzen stellen en ongelijk behandelen, waardoor het kind leert dat zijn of haar wensen altijd prioriteit hebben. Kinderen met dit syndroom vertonen vaak het volgende gedrag:

Gebrek aan dankbaarheid: ze verwachten dat anderen aan hun wensen voldoen.

ze verwachten dat anderen aan hun wensen voldoen. Problemen met zelfdiscipline: ze hebben moeite om ‘nee’ te accepteren en raken snel gefrustreerd.

ze hebben moeite om ‘nee’ te accepteren en raken snel gefrustreerd. Moeite met sociale relaties: ze vinden het lastig om empathie te tonen of samen te werken met anderen.

Uit onderzoek blijkt ook dat het verwennen van je kind invloed kan hebben op hem of haar als volwassene. Zo kan iemand moeite krijgen met het aangaan van gezonde relaties, het omgaan met stress en het vinden van intrinsieke motivatie op werkgebied. Krijgt een kind bijvoorbeeld een brandweerauto omdat hij goede rapportcijfers heeft, dan ondermijnt dat de intrinsieke motivatie om goed zijn best te doen. Als hij dan de volgende keer geen cadeau krijgt voor een goed rapport, dan bestaat de kans dat de motivatie helemaal verdwijnt.

Daarnaast kan het ontvangen van overmatige materiële beloningen in de jeugd bijdragen aan materialistische waarden op latere leeftijd. ​Het krijgen van cadeaus zal bijdragen aan de vorming van het zelfbeeld, want de cadeaus laten kinderen voelen dat zij succes hebben behaald, waardoor zij hun zelfbeeld kunnen kunnen meten aan de cadeaus.

Begeleiden naar zelfstandigheid

Maar er is goed nieuws. Hoewel het verleden niet kan worden veranderd, kun je zeker nog stappen ondernemen om Michel te begeleiden naar meer zelfstandigheid.

Open communicatie: begin een eerlijk gesprek met Michel over je zorgen en zijn toekomstplannen. Probeer te begrijpen wat zijn ambities en eventuele obstakels zijn.​ Stel duidelijke verwachtingen: moedig hem aan om actief op zoek te gaan naar werk en bespreek een tijdlijn voor het vinden van een baan en het plannen van het vinden van een eigen huis.​ Bevorder financiële verantwoordelijkheid: stimuleer hem om bij te dragen aan huishoudelijke kosten of te sparen voor een eigen huis. Dit kan hem helpen de waarde van geld en onafhankelijkheid te begrijpen.​ Ondersteun bij het ontwikkelen van vaardigheden: overweeg samen te kijken naar cursussen of trainingen die zijn vaardigheden kunnen aantonen en verbeteren om zijn kans op een baan te vergroten.​ Zoek externe begeleiding als dat nodig is: als je merkt dat gesprekken en plannen die jullie maken niet helpen, kan het nuttig zijn om bijvoorbeeld een loopbaancoach in te schakelen om Michel te begeleiden.​

Het veranderen van patronen en het aanmoedigen van zelfstandigheid vergt geduld en jouw betrokkenheid en steun zijn daarbij heel belangrijk voor Michel. Zo te horen ben je hier al heel bewust mee bezig. Veel succes in dit proces en veel succes voor Michel bij de weg naar zelfstandigheid!”

Lees hier het verhaal op J/M Ouders van Anne (45): Opgebiecht… ‘Ik kan niet wachten totdat mijn zoon uit huis gaat.’

Meer weten over kinderen en opvoeding? Deze artikelen zijn de afgelopen tijd goed gelezen:

Ook jouw opvoedvraag stellen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties