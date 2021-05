Onze Metrobot praat je bij: Trumps nieuwste podium, babyprimeur Afrika, vaccinatiepaspoort-ophef

Het is Bevrijdingsdag en hoewel de kans groot is dat we volgend jaar allemaal een vrije dag hebben, is onze Metrobot vandaag gewoon aan het werk. De bot selecteerde vijf nieuwtjes, variërend van groot tot klein en uit binnen- en buitenland.

Geen zin om te luisteren? Hier gaat de Metrobot het over hebben:

Uit een recente enquête blijkt dat het overgrote deel van de horecaondernemers niet bereid is testen voor toegang tot het horecabedrijf in te zetten. Ook niet als dit zou betekenen dat het maximaal aantal personen per ruimte kan worden verhoogd. De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat dit onbespreekbaar is. Een primeur in babyland en beschuit met héél veel muisjes: een vrouw uit Mali heeft maar liefst negen baby’s ter wereld gebracht, en ze zijn allemaal gezond. Het gaat om vier jongens en vijf meisjes en twee van de baby’s kwamen als een verrassing. Er werd eerst nog gedacht dat het om een zevenling zou gaan, maar het is dus een negenling geworden. Hugo de Jonge wil het vaccinatiepaspoort op 21 juni invoeren in Nederland. Hij wil zich hiermee aansluiten bij de Europese Unie. Het vaccinatiepaspoort dient als toegangsbewijs voor evenementen en vakanties en doet een hoop stof opwaaien. Vooral op Twitter is de discussie losgebarsten en doen voor- en tegenstanders hun zegje. Hier lees je meer. Vanaf vandaag is op de website van Donald Trump een nieuw platform beschikbaar waarop de voormalige president van de Verenigde Staten zijn gebruikelijke Twitter-retoriek kwijt kan. De site krijgt felle kritiek, omdat het eenrichtingsverkeer zou zijn. Toch blijkt dit platform niet het social mediaplatform te zijn waar Trump het eerder over had. Wordt dus vast en zeker vervolgd. Beschuit met olifantjes in Diergaarde Blijdorp, waar een babyolifantje is geboren. Aziatische olifant Bangka is bevallen. Het geslacht van het olifantje is nog niet bekend, en ook de naam laat nog even op zich wachten. De baby kwam vannacht om drie minuten over twaalf ter wereld en je kunt kennismaken via de livestream van de dierentuin.

Graag tot morgen!