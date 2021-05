Malinese vrouw bevallen van negen gezonde baby’s

De 25-jarige Halima Cisse uit het Afrikaanse land Mali is bevallen van negen baby’s. De geboorte van een negenling is erg zeldzaam en de kans op complicaties is groot. De kersverse moeder werd daarom vanuit Mali overgebracht naar een ziekenhuis in Marokko, waar zij speciale zorg kreeg.

Via een keizersnede kwamen vijf meisjes en vier jongens ter wereld. Dat was nog een verrassing gezien de verwachting was dat de vrouw in verwachting was van zeven baby’s. „De pasgeborenen en de moeder maken het allemaal goed”, meldt Fanta Siby, de Malinese minister van Volksgezondheid.

Negen baby’s zorgen voor nieuw wereldrecord

Met de bevalling zet de kersverse moeder een wereldrecord op haar naam. Het oude record van ‘moeder van de meest overlevende kinderen in één bevalling’ stond op naam van Octomom. Zij bracht in 2008 een achtling ter wereld.

De bevalling zorgt voor veel verwonderde reacties. Het voorval wordt een wonder genoemd en sommigen realiseren zich dat het thuis dan toch wel meevalt met de drukte.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

9 gezonde kinderen in één keer. Is daar een woord voor, anders dan een 'wonder'? https://t.co/KjNcv5EQDL — Ralph van Wolffelaar (@VanWalph) May 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De drukte thuis valt ineens wel weer mee als je dit leest. https://t.co/jcVL5rz2vL — Frank van Es (@Frankvns) May 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mijn schoonmoeder raakte niet uitgepraat over haar trauma een tweeling te baren terwijl ze maar 1 kindje verwachtte, en deze Malinese vrouw bevalt van 9 baby's terwijl de artsen er slechts 7 in de baarmoeder hadden gezien. https://t.co/PQdUuFCBfW via @NOS — Marion Bloem (@MarionBloem) May 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Mali geen one-night-stand voor mij, veel te link

Malinese vrouw in Marokko bevallen van negen gezonde baby’shttps://t.co/5ln6dPjfR2 — Valentine (@VALENTiNE_1_) May 5, 2021

Meerlingen in Nederland

In Nederland komen jaarlijks ongeveer 3000 tweelingen ter wereld. De kans op een tweeling is ongeveer 1 op de 90. Van deze tweelingen is zo’n 70 procent twee-eiig, een grote meerderheid. De kans op een drieling of meerling is erg klein; één op 7000. Een bevalling met negen baby’s is dan ook nog nooit eerder gebeurd. Dit maakt de bevalling van Halima Cisse extra bijzonder.

De kans op een meerling is groter bij een zwangerschap via IVF. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Zoals het aantal bevruchte embryo’s die bij de behandeling worden teruggeplaatst en de vruchtbaarheid van de vrouw of draagmoeder. In 2009 kreeg ruim 10 procent van de vrouwen die een ivf-behandeling hadden ondergaan een meerling. Inmiddels is dat aantal gezakt omdat er de laatste jaren minder embryo’s worden teruggezet tijdens een IVF behandeling.