Horeca: Uit eten na een sneltest? Dat gaat niet gebeuren

De uitspraken van demissionair coronaminister Hugo de Jonge over de rol van de sneltest in het openingsplan van het kabinet kunnen rekenen op stevige kritiek vanuit de horeca. „Uit eten na een sneltest? Onbespreekbaar.”

Kunnen er voetbalsupporters naar Oranje bij het komende EK? Gaan we weer lekker de dierentuinen en pretparken in? Mogen we weer naar een restaurant? Over tal van versoepelingen wordt gesproken en nagedacht. Versoepelingen die op dit moment echter nog niet aan de orde zijn. Telkens komt daarbij – voordat ‘iedereen’ is gevaccineerd – dat ene woord naar voren: de sneltest.

Sneltest voor evenementen en horeca

De evenementensector wil dat gratis (snel)testen beschikbaar worden gesteld voor grootschalige evenementen. Op die manier „kunnen die deze zomer veilig en verantwoord plaatsvinden met een volledige capaciteit”. Dat laat de Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform deze ochtend weten. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet een eigen bijdrage voor een sneltest om ergens binnen te kunnen komen evenmin zitten.



HEROPENING | Woensdag 28 april jl. mochten de horecaondernemers mét een buitenruimte om 12 uur hun terrassen weer openen. Ondanks dat de heropening gepaard gaat met veel restricties, zijn veel ondernemers blij dat zij eindelijk weer gasten kunnen ontvangen. pic.twitter.com/qGxItS8Igt — KHN (@KHN) April 30, 2021

Bij toekomstige versoepelingen wordt ook de horeca weer genoemd. Op dit moment mogen alleen de terrassen open, van 12.00 tot 18.00 uur. Het kabinet richt zich op horeca die de deuren mogen openen voor uit eten. Daarbij moeten dan wel sneltesten worden ingezet. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) reageert bij voorbaat hoofdschuddend. „Vooral het feit dat er opnieuw een extra barrière opgeworpen lijkt te worden voor een sector die al veilig bevonden was, stuit op onbegrip bij horecaondernemers”, stelt KHN vandaag.

‘Horecabezoek met sneltest gaat niet gebeuren’

Uit een recente enquête onder KHN-leden blijkt dat het overgrote deel van de horecaondernemers niet bereid is om testbewijzen als voorwaarde voor toegang het horecabedrijf in te zetten. Ook al betekent dit dat het maximaal aantal personen per ruimte wordt verhoogd. De bond: „Een duidelijk signaal, want de horeca kan én wil veilig open en de plannen en protocollen liggen hiervoor klaar. De horeca is dé huiskamer van de samenleving waar iedereen welkom is.”



„Een horecabezoek met sneltest is onbespreekbaar”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen. „We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude ‘normaal’ en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden. Het lijkt wel alsof het kabinet de enorme uitgaven op deze manier wil verantwoorden, in plaats van de focus te leggen op de heropening van de samenleving.”

Debat in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer wordt naar verwachting morgen gedebatteerd over de testbewijzen. Het kabinet wil dat mensen een eigen bijdrage gaan betalen voor de testen, maar daar is de meerderheid van de partijen het dus niet mee eens. Bij het pilotprogramma Testen voor Toegang, waarbij bezoekers met een negatief testresultaat naar onder meer het theater en museum konden gaan, hoefden mensen niet zelf te betalen voor de testen.