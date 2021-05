Ryanne van Dorst verandert naam: ‘Die/Hen/Kijk maar’

Artiest en presentator Ryanne van Dorst maakt zich op bevrijdingsdag los van de ‘vrouwelijke dwangbuis’. Dat schrijft Van Dorst in een Instagrampost. Ook kiest ze voor een nieuwe naam: Raven.

Van Dorst kiest voor een nieuwe naam die past bij de identiteit. Zo schrijft Raven: „Ik wil het volgende deel van mijn leven ingaan zonder die hokjesdwang. En dat begint met een nieuwe naam. Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de ‘X’ die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Raven breekt uit de vrouwelijke dwangbuis

Raven is geboren als intersekse, met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsdelen. „Zo’n dokter in 1984 kan dan wel mijn tweeslachtige babylichaampje mutileren (‘normaliseren’ werd dan ook wel genoemd) naar dat van een meisje maar hij had gewoon van me af moeten blijven. Bij deze wil ik mezelf on-normaliseren”, schrijft Raven bij de post.

Vervolgens: „Het is tijd om definitief uit die vrouwelijke dwangbuis te stappen. Ik wil de persoon zijn die ik had moeten zijn toen ik geboren werd, voordat er aan mij gesleuteld werd. Daar is namelijk helemaal niets mis mee.”

‘Ik kijk, en zie Raven’

Ravens post krijgt enorm veel reacties, ook van BN’ers. Onder meer Fred van Leer, Marlijn van Weerdenburg, Bram Krikke en Patricia Paay reageren vol liefde op de post. Chantal Janzen reageert: „Kijk maar? Ok, ik kijk, en zie Raven.”. Dit is een reactie op Raven’s laatste zin waarin hen aangeeft aangesproken te willen worden met hen of die: „(Die / Hen / Kijk maar)”.

Ook fans reageren positief op het bericht. Zo reageert iemand: „En dat op bevrijdingsdag! Vrij om te zijn wie je bent en om je uit te spreken. Hi Raven.” Een ander: „Absoluut lieve Raven, je bent en blijft een TOP mens.”

Raven van Dorst: Die / Hen / Kijk maar

Voor wie zich nu afvraagt wat dit precies betekent is de artiest erg duidelijk. Van Dorst zegt: „Misschien is het lastig maar ik zou het tof vinden als jullie proberen om mij niet meer in vrouwelijke vorm aan te spreken. Edocht, het draait niet om taal. Het draait om de maatschappelijk opgelegde genderrollen en schoonheidsidealen, die persoonlijke groei en gelijkwaardigheid belemmeren. ”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#RavenvanDorst 🎉❤ vrijheid om jezelf te kunnen zijn en zelf een keuze te hebben over je eigen lichaam en leven — glenn😎😎 (@glennieeter) May 5, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.