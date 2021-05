Hoera! Babyolifant geboren in Diergaarde Blijdorp

Hoera, de ooievaar is geweest! Tijd voor beschuit met muisjes in Diergaarde Blijdorp, want er is een babyolifantje geboren. Aziatische olifant Bangka is in de nacht van dinsdag op woensdag bevallen. De baby kwam om 00.03 uur ter wereld en je kan kennismaken via de livestream van de dierentuin.

Moeder-olifant Bangka hield de verzorgers en kijkers van de livestream nog enige tijd in spanning. De verwachting was namelijk dat de bevalling al in de nacht van maandag op dinsdag zou plaatsvinden. De verzorgers stonden afgelopen nacht al klaar voor de bevalling. Aan de hormoonwaardes konden de verzorgers aflezen dat de bevalling op punt van beginnen stond.



🥳Hoera! Vannacht om 0:03 u is olifant Bangka weer moeder geworden. 🐘 Dit is haar derde jong. Bangka beviel in het gezelschap van haar dochter Faya en moeder Irma. Meer info en video volgt zsm vandaag. Bewonder de kleine via de Blijdorp-app of op https://t.co/dqrLOqsnD2 pic.twitter.com/NgnzJSarnE — Diergaarde Blijdorp (@RotterdamZoo) May 5, 2021

Olifanten bloedlijn

Het geslacht van het olifantje is nog niet bekend, en ook de naam laat nog even op zich wachten. Moeder Bangka heeft tot nu toe drie jongen gebaard. Tien jaar geleden kwam Faya ter wereld en vijf jaar geleden Sunjay. Dit is de derde baby van Bangka. Tijdens al deze zwangerschappen werd Bangka bijgestaan door haar moeder, olifant Irma. Er is een heuse bloedlijn ontstaan vanuit Irma.