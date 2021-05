Hugo de Jonge wil vaccinatiepaspoort op 21 juni invoeren

Demissionair coronaminister Hugo de Jonge wil het vaccinatiepaspoort op 21 juni invoeren in Nederland. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Jonge wil zich hiermee aansluiten bij de Europese Unie. Het vaccinatiepaspoort dient als toegangsbewijs voor evenementen en vakanties.

Het kabinet wil begin juni een besluit nemen over het vaccinatiepaspoort. De Tweede Kamer heeft daarna drie weken de tijd om zich over alle aspecten van het vaccinatiepaspoort te buigen. Zo wordt onder meer gekeken naar de technische ondersteuning en de opslag van de medische gegevens.

QR-codes als toegangsbewijs

Het vaccinatiepaspoort wordt ingevoerd in de Coronacheck-app. Hierin komen twee QR-codes te staan. Deze QR-codes worden bij de ingang van een evenement en bij de grenzen van een EU-lidstaat gescand. Als je gevaccineerd bent dan krijg je een ‘Digitaal groen’-certificaat. Hiermee mag je zonder coronatest de grens oversteken.

Er zal ook een binnenlandse code zijn die als testbewijs dienst bij evenementen. In Nederland is vooral de privacy van de gegevens onderwerp van discussie. De Jonge schrijft dat de Europese eisen ervoor gaan zorgen dat de informatie aan de QR-codes wordt toegevoegd. De precieze invulling hiervan wordt nog besproken.

Privacy van de gegevens

De medische gegevens worden in een centraal systeem gezet; het CIMS. Dit is nodig omdat de vaccinaties worden gezet door huisartsen, GGD’s en andere zorgverleners. Zo kunnen alle partijen de gegevens in één systeem zetten en kan het in de QR-codes worden geïmplementeerd.

Er zijn ook partijen die hun medische gegevens niet willen delen, voor hen wordt gezocht naar een oplossing.

Discussie op social media

Discussie op social media

Het vaccinatiepaspoort doet een hoop stof opwaaien. Vooral op Twitter is de discussie losgebarsten en doen voor- en tegenstanders hun zegje.



Waarom is er nu ineens een #vaccinatiepaspoort nodig voor zaken die altijd en nog steeds vanzelfsprekend zijn zoals: op vakantie gaan, uiteten of naar theater/bios gaan? 🤔🤨 Onze grondrechten en vrijheid zijn van ons! Die laten we ons niet afnemen! #Bevrijdingsdag2021 — Nicky Monreau (@NickyMonreau) May 5, 2021



Chantage eerste klas dit. Vrijheid die ons onrechtmatig is afgenomen moeten wij terugkopen met een #vaccin en een #vaccinatiepaspoort ? Eigenlijk zouden wij aangifte tegen de #overheid moeten doen in verband met deze laster campagne.. pic.twitter.com/SBz90tqdm1 — alinda kraake 🚜🚜 (@alindak36) May 4, 2021



1) het halen van een rijbewijs is vrijwillig

1) het halen van een rijbewijs is vrijwillig

2) toch is een rijbewijs vereist om met de auto te mogen rijden. Is een rijbewijs dan ook discriminerend?#vaccinatiepaspoort #dtv — Peter De Keyzer (@PeterDeKeyzer) May 4, 2021



Volgens mij heb ik een #vaccinatiepaspoort al jaren. Stempels gele koorts, cholera, hep.a. etc. kom maar op met die stempel corona inenting. Maar eerst de inenting zelf. — Tijluilenspiegeltje (@Tijluilenspieg2) April 29, 2021